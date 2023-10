Létezik barátság a szakítás után? Erre készülj!

Szakítás után felmerülhet, hogy baráti viszonyt alakíts ki az egykori pároddal. A kérdés kényes, de segít a döntés meghozatalában, ha mérlegeled a körülményeket és a kölcsönös érzéseiteket. Könnyebb fenntartani a barátságot az exeddel, ha az elválás békés volt, és mindketten tovább léptetek érzelmileg. Lehetnek közös érdeklődési köreitek, barátaitok vagy akár szülői kötelezettségeitek, amik összetartó erővel bírnak. Ezekben az esetekben a baráti kapcsolat fenntartása mindenki számára előnyös, fontos azonban tudomásul venni, hogy ez nem mindig egyszerű út.

Néhány dolgot azért jobb számításba venni, ha az exeddel barátkoznál! (Fotó: Pixabay)

Mik a legjellemzőbb nehézségek?

A kötődés bonyolíthatja a dolgokat. Elengedhetetlen, hogy világos határokkal rendelkezzetek, és nyíltan kommunikáljatok az érzéseitekről és az elvárásaitokról. Gyakran szükség lehet kapcsolatmentes időszakra a gyógyuláshoz és az érzelmi távolság kialakításához, mielőtt barátkozásra kerülne a sor. Azzal is számolni kell, hogy féltékenykedés alakulhat ki, ha az ex új párra talál. Ezeket az érzelmeket nehéz kezelni, ami feszültséget okozhat, a megoldás az elfogadásban és az őszinte önreflexióban rejlik. Az is lehet, hogy az új partnernek lesznek ellenérzései a barátsággal kapcsolatban, jobb mindenkivel nyíltan kommunikálni!

Ha a múltbeli kapcsolatból fennállnak megoldatlan problémák, azok újra felszínre kerülhetnek, és akadályozhatják az egészséges barátság kialakítását. Alapvető fontosságú, hogy ezek a kérdések le legyenek zárva. Minden embernek más elvárásai lehetnek a szakítás után. Míg valaki rendszeres érintkezésre és érzelmi támogatásra vágyik, más a kevésbé mély interakciót részesíti előnyben. A határok tisztázásával elkerülhetők a félreértések és az esetleges konfliktusok. A volt partnerrel eltöltött idő nosztalgiát kelthet, ami kísértést jelenthet a romantikus kapcsolat újraélesztésére. Fontos, hogy ilyenkor mindenki emlékeztesse magát a kapcsolat megszűnésének okaira és a barátságon túlmutató lépések lehetséges következményeire.

Fontos felmérni, hogy a barátság valóban segíti-e mindkét egyén növekedését és előrehaladását, vagy valakit inkább akadályoz érzelmileg. Kulcsfontosságú annak felismerése, hogy mikor van itt az ideje felhagyni a próbálkozással és prioritásként kezelni a személyes gyógyulást!