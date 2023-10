Izgalmas dolgokat tartogat az október ezeknek a csillagjegyeknek

2023. október 1.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vasárnap izgalmas találkozásban lehet része. Engedje, hogy a megérzései vezéreljék, különösen akkor, amikor egy érdekes emberrel találkozik, aki talán többet szeretne öntől, mint egy kezdődő barátság. Legyen nyitott, de ne tegyen semmilyen meggondolatlan lépést.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Bika jegyébe lép a Hold, ami önnek nagyon is kedvez, nyugodt, békés napot ígér. Ma valószínűleg semmi másra nem vágyik, mint egy kis pihenésre, önmagával való törődésre. Ennek semmi akadálya, az egész kizárólag önön múlik és azon, hogy legalább egy kis időre ne foglalkozzon másokkal.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Igazán jó, hogy ennyire segítőkész, de azért kell lennie egy pontnak, ahol ön is meghúzza a határt. Most talán pont eljut egy ilyen szakaszba… Ma figyeljen befelé és koncentráljon egy kicsit önmagára, a pihenésre, töltekezésre.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma lesz alkalma belekezdeni valami újba, ami most még csak egy kis mag, de később terebélyes fává nőheti ki magát. Lehet ez egy hobbi, egy kreatív tevékenység, amiből később akár pénzt is kereshet.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Az életében most egy nyugalmasabb, békésebb periódus következhet és most egy kicsit többet foglalkozhat a kikapcsolódással és a családi programokkal. Használja is ki rögtön ezt a szép vasárnapot arra, hogy valamilyen igazán jó kikapcsolódást keressen a szeretteivel. A lényeg, hogy együtt legyenek!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerencsés az az ember, aki találkozik olyan pozitív példákkal, amiket érdemes követni. Ma kapcsolatba kerülhet valakivel, aki gondolataival mintát ad önnek, melyet felhasználhat a saját dolgaiban.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Vasárnap valaki a közelébe szeretne férkőzni, de ön jobban tenné, ha távolságot tartana tőle. Különösen akkor, ha közben érzi, hogy a dicsérete talán nem túl őszinte. Nem kell sokat várnia, hamar ki fognak derülni a motivációi.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vasárnap felmerül önben, hogy valami olyat tegyen, amire amúgy nem is olyan régen még gondolni sem mert. Persze a körülmények változnak, és ön is változik és ami nemrég még elképzelhetetlen lett volna, ma természetes lehet.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Talán nem is olyan régen egy kicsit komolyabban átgondolta a terveit, és változtatott néhány dolgon maga körül. Most azt vegye végig, hogy ezekkel a változtatásokkal elérte-e a kívánt hatást? Jó úton jár? A válasz ott van önben.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Az elmúlt időszak nyomása után végre a kilátásai javulnak és ez arra inspirálhatja, hogy egy kicsit lazítson és többet foglalkozzon a magánjellegű dolgaival is. Keresse meg a rég nem látott barátokat, szervezzen egy találkozót!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha az élete valamelyik területével elégedetlen, vagy úgy érzi, nem becsülik eléggé, akkor ne habozzon, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy jó irányba változzanak a dolgok. Ne feledje, ezt senki nem fogja megtenni ön helyett. Ma értékes meglátásai lesznek ezzel kapcsolatban.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Van egy barátja, akivel olyan erős a kapcsolata, mintha családtag lenne. Ma tehet valamit, hogy még erősebb legyen önök közt az összetartozás érzése. Lehet, hogy segít neki, vagy az is, hogy egy nagyon kedves gesztust tesz felé.