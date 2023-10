Isteni finomság: készíts házilag marlenkát!

A marlenka egy ellenállhatatlanul finom édesség, mely az alábbi receptnek köszönhetően házilag is elkészíthető. Bár nem pont olyan, mint a boltban kapható, de annyira jó, hogy nehéz egyetlen szelet után abbahagyni!

Fotó: mindmegette.hu

Hozzávalók:

A krémhez:

40 dkg sűrített tej

40 g étkezési keményítő

4 dl tej

14 dkg vaj

4 db tojás

10 dkg cukor

1 tk vaníliapaszta

1 csipet só

A tésztához:

40 dkg finomliszt

15 dkg cukor

6 dkg vaj

3,5 dkg zsír vagy vaj

2 ek tejföl

1 db tojás

1 db tojássárgája

2 ek méz

1 tk 10%-os ecet

1 tk szódabikarbóna

A szóráshoz:

10 dkg dió

Elkészítés:

Öntsük a sűrített tejet befőttes üvegbe, azt pedig állítsuk egy kisebb lábosba. A lábosba töltsünk a sűrített tejnél egy ujjnyival több vizet, majd adjunk hozzá egy kanálnyi ecetet, így megelőzhetjük a lábosunk vízkövesedését a hosszú forralás során.

Közepes lángon forraljuk fel a vizet, majd gyöngyöző forralás mellett főzzük 3 órán át főzzük. Az elpárolgó vizet pótoljuk, hogy az legalább a sűrített tej szintjéig érjen. Ha mogyoróbarnává sötétedett a sűrített tej, akkor vegyük ki a befőttesüveget a vízből, öntsük át a tartalmát egy tálba, és várjuk meg, amíg teljesen kihűl.

A krémhez üssük a tojásokat egy nyeles lábasba, tegyük bele a keményítőt, a vaníliapasztát, a sót és a cukrot, majd habverővel dolgozzuk össze. Hígítsuk fel egy kis tejjel, aztán addig keverjük, amíg teljesen csomómentes nem lesz. Ha megvagyunk, öntsük hozzá a maradék tejet is.

A tűzhely lángját állítsuk közepesre, majd a krémet – keverés mellett – főzzük sűrűre. Ha már forr, mehet bele a vaj – két részletben. Dolgozzuk a krémet teljesen simára és lapátoljuk át egy tálba. A tetejére tegyünk fóliát, így megakadályozhatjuk a bőrösödését. Vrjuk meg, amíg teljesen kihűl.

200 fokra előmelegített sütőbe tegyünk egy sütőpapírral kibélelt tepsit, amin a rajta szétterített diót 8-10 perc alatt illatosra pirítunk. Ha kihűlt, aprítsuk durvára.

Adjuk hozzá a tésztához a zsírt és a vajat egy kisebb lábosba, majd szórjuk rá a cukrot. Üssünk rá egy egész tojást a sárgájával együtt. Adjuk hozzá a mézet, aztán kevergetés mellett óvatosan melegítsük 50 fokosra. (Ez az a hőmérséklet, ami az ujjunkat csípi, de nem égeti.) Vegyük le a tűzről a lábost, tegyük bele a szódabikarbónát és az ecetet. Habozni fog, de ne ijedjünk meg, ez teljesen természetes!

Szórjunk lisztet egy keverőtálba, majd óvatosan kanalazzuk bele a fenti masszát. Dolgozzuk össze, ha megvan, mehet hozzá a tejföl és gyúrj sima tésztává az egészet. Liszttel megszórt deszkán formázzunk a tésztából hengert és osszuk 6 egyenlő részre.

Tegyünk sütőpapírt a deszkára és a tésztát időnként meglisztezve szép fokozatosan kezdjük el kinyújtani kb. 2 mm vastagságú 20x30 cm-es téglalappá. A tésztát nyújtófával emeljük át a szilikonos sütőpapírral bélelt tepsire, és mehet is 4-5 percre az előmelegített sütőbe.

Ugyanígy járjunk el a többi öt tésztával is. Ha megvagyunk, akkor a tésztalapok széleit még melegen vágjuk egyenesre, így ugyanis megelőzhetjük a töredezettséget, ami a kihűlés utáni tészták vágásánál szinte elkerülhetetlen.

Az első körben elkészített vaníliapudingról vegyük le a fóliát, öntsük hozzá a karamellizált sűrített tejet és kézi robotgéppel pár perc alatt dolgozzuk össze.

Az első tésztalapot kenjük meg a krém hatodával és szórjunk rá egy kevés diót. Erre tegyük rá és alaposan nyomkodjuk rá a következő tésztát és arra is mehet a krém meg a dió, a műveletet pedig addig ismételjük, amíg el nem fogy az összes tésztalap. A legfelsőt is kenjük meg krémmel és szórjuk meg dióval, valamint a marlenkánk oldalára is kenjünk krémet, szórjunk diót. A sütink tetejére mehet az összes maradék dió, valamint a levágott tésztaszéleket is rámorzsolhatjuk.

Az egészet minimum 24 órára tegyük hűtőbe, hogy az ízek összeérjenek, és tálalhatjuk is!

Videón a házi marlenka elkészítése:

/Forrás: Mindmegette.hu/