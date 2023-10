Ezért jobb, ha fák helyett bokrokat ültetsz

Ha régóta vágyunk egy sövény telepítésére, cserjékből álló kerítésre vagy mutatós bokorra a kertben, akkor az ősz a legmegfelelőbb évszak erre. Ahogy a fák esetében, a bokrok ültetésekor is fontos betartani néhány szabályt – hívja fel a figyelmet Megyeri Szabolcs kertészmérnök.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Szemünk előtt a cél

Válasszunk olyan növényt, amely megfelel az előre kigondolt célnak. Például, ha a sövénynek térelválasztó szerepet kell betöltenie, például egy kertben vagy társasházak közös belső területén, akkor a somfélék és a ribiszke lehetnek a legmegfelelőbb választások. A hagyományos sövények közül örök kedvenc a fagyal, a keleti tuja, az oszlopos gyertyán, a boróka, a magyal, a babérmeggy, a cserszömörce vagy a madárbirs.

Mutatós és még ehető is

Egyre több kertész számára fontos a sövények kettős használatának elve, amely azt jelenti, hogy a hagyományos funkció mellett más előnyökkel is szolgálnak. Ehhez választhatunk például olyan növényeket, amelyek ehető terméseket is kínálnak – például mézalmácskát, somot, kínai galagonyát, fekete berkenyét, homoktövist- így élvezhetjük az ízletes és egészséges gyümölcsöket. A színes bogyók vonzzák a madarakat is, így a madárbarát kertekbe is kifejezetten ajánlott választás.

Gondolkodjunk előre!

A sövénytelepítés ideális időszaka az ősz, ugyanakkor a konténeres, földlabdás kiszerelésű cserjéket a hideg, fagyokkal járó téli hetek kivételével gyakorlatilag bármikor telepíthetjük. Az őszi sövényültetés előnye, hogy az októberben, novemberben kihelyezett tövek tavaszra

begyökereznek, megerősödnek, így a kikelet már egy életerős, fejlődésre kész növényt talál a kertben.

Egy méter távolság

Bokrok ültetéskor olyan helyet válasszunk a kertben, ahol a választott faj igényeinek megfelelőek a körülmények. A napfény mennyisége, a talaj minősége és a megfelelő vízelvezetés mind hatással lehet a növekedésére. Emellett tartsunk legalább egy méter távolságot a kerítéstől, mivel ez megkönnyíti a későbbi gondozást és karbantartást, és még elegendő tér is marad a közlekedéshez, például renoválás, faljavítás vagy festés esetén.

Megbújnak a kártevők

Ha túl közel ültetjük a cserjéket egymáshoz, a kórokozók jobban elterjedhetnek az összeboruló lombok között. Az ideális ültetési távolság általában 80 centimétertől az 1-1,5 méteres szélességig terjed, de ez függ a növényfajok egyedi méretétől, valamint attól, hogy egybefüggő növényfalat vagy laza sorban elhelyezett önálló bokrokat szeretnénk létrehozni a kertben.

Vegyük az ásót a kezünkbe

Még a tapasztalt kertészek is gyakran elmulasztják megfelelően előkészíteni a területet, pedig ez elengedhetetlen a gyökerek megfelelő fejlődéséhez. A kiválasztott területen legalább két ásónyom mélységig lazítsuk fel a talajt, és tisztítsuk meg a kavicsoktól és a gyomoktól. Ebben a fázisban már kevés tápanyagot is bejuttathatunk a talajba, például érett komposzt beforgatásával.

A mélység titka

A következő lépés az ültetés mélységének kialakítása. Ha a bokrokat túl mélyre vagy túl sekélyre ültetjük, akkor a gyökerek nem fejlődnek megfelelően. Általános szabály, hogy a konténer méretének legalább két-háromszoros mélységű gödröt kell ásni. Ha hosszanti elrendezésű ültetést tervezünk, praktikus lehet egy árkot kiásni, mivel így könnyebben kialakíthatjuk az egyenes vonalú telepítést.

Tilos az érintkezés

Az ültetőgödör vagy árok aljára helyezzünk érett komposztot vagy szerves trágyát, de mindig fedjük le ezt a réteget egy-két centiméter vastag földréteggel, mivel a gyökereknek nem szabad közvetlenül érintkezniük a tápanyaggal. Bánjuk bőkezűen a tápanyaggal, a növény gyors fejlődéssel fogja meghálálni a gazdag közeget.

Száz százalékban természetes

Óvatosan vegyük ki a műanyag edényből a földlabdás növényt, majd ültessük el úgy, hogy a növény földjének felszíne egy síkban legyen a talaj szintjével. A jutazsákkal együtt ültethetjük a földbe, mivel ez biológiailag lebomló anyagból készült.

Tapossd laposra!

A kiásott földet körültekintően szórjuk vissza, és ügyeljünk arra, hogy a visszatöltésekor ne kerüljön vissza gazos talaj a gödörbe. A félig, majd teljesen feltöltött gödröt gyengéden tapossuk meg, ezzel megszabadulhatunk a talajrögök közé szorult levegőtől.

Szomjaznak a bokrok

Tavasszal sokan meglepődnek, amikor az őszi ültetésű bokrok kiszáradnak. Az ültetés után alaposan locsoljuk be a növényeket, és az első hetekben használjunk több vizet. Az őszi és téli hónapok során rendszeresen ismételjük meg ezt a gyakorlatot. Ne csak a felszínt öntözzük meg, hanem gondoskodjunk arról, hogy a víz a gyökerekhez is eljusson.

Védjük meg a fagytól

A téli időszakban a fagy elleni védelem érdekében fontos lehet a növények takarása mulccsal. Kavicsok helyett használjunk természetes anyagokat, például faforgácsot, komposztot vagy száraz leveleket. A legjobb, ha 8-10 centiméter vastagságban terítjük el a

mulcsot a növények körül. Ha túl vastagon takarjuk, nem lesz megfelelő a szellőzés, és könnyen kialakulhat a penész.

Minél sűrűbb, annál jobb

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a gyors hatás érdekében hagyják a cserjéket túl magasra nőni, így azonban a növény gyengébb és ritkább lesz. Fajtától függően évente többször metszeni kell a sövényt. Egy általános irányelv, például a fagyalnál, hogy ha a bokor 40 cm-t nő, akkor 20 cm-t érdemes visszavágni belőle. A karbantartás során ne csak a felső részt, hanem az oldalágakat is vágjuk vissza.