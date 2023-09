Szerdán megkavarodnak a dolgok a Szűz körül

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A szerdai nap jó lehet egy előnyös megállapodás megkötésére. Alkalma nyílhat az ismerkedésre is, ha szingli, akkor most az útjába sodor a véletlen egy nagyon lenyűgöző személyt. A vonzalom pedig kölcsönös.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha jó példával jár elöl és valódi teljesítményt nyújt, akkor joggal vár el hasonlót a többiektől is. Legyen az a családtagja vagy a munkatársa. Nem kell mások helyett dolgoznia, és ezt jobb is, ha minél gyorsabban leszögezi!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán egy fontos kérdésben, amely foglalkoztatja, új szempontok merülhetnek fel, és ez némileg megváltoztathatja a dolgok menetét, és ezzel együtt a kilátásait is. Lehet idealista és ragaszkodhat az eredeti elképzelésekhez, de ha profin gondolkodik, igazodik a változásokhoz!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma különleges jelentősége lehet az ön számára annak, hogy valaki hogyan reagál, milyen véleménnyel van valamiről egy fontos kérdésben, mivel ennek függvényében tud ön is bizonyos további lépéseket megtenni. Tegyen meg hát mindent, hogy megszerezze a szükséges információkat az illetőtől, mert ketyeg az óra és önnek hamarosan dönteni kell.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma nagy szüksége lehet az intuíciójára, mivel olyan dologban kell döntést hoznia, melyhez nem biztos, hogy elegendőek a rendelkezésére álló információk. Vegye hát számításba, mi az, amit biztosan tud, és hallgasson arra a kis hangra is a fejében!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerdán megkavarodnak a dolgok ön körül. Bár közvetlenül nem érintik, mégis hatással vannak önre a mostani események. Legyen empatikus, de mégis húzza meg a határait. Persze nehéz ebben megtalálni az egyensúlyt…

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma egy beszélgetés során elhangzott mondat hosszan ott motoszkál majd az agyában, és nagyon nehezen tudja kiverni a fejéből. Ha ennyire megragadt önben, bizonyára fontos dolog, vagy lelkileg mélyen érinti. Rövidesen kiderül az is, hogy miért!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Valósítsa meg azt, amit mindig is szeretett volna! Ha van valami, amiben titkos tehetség, akkor most jó lenne, ha megmutatná a tudományát a világnak. Lesz most valami aktualitása, hogy ismét napirendre kerül önnél ez a kérdés.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A retrográd bolygók szentimentális hangulatba hozzák, és talán régmúlt dolgokon gondolkozik. Találkozzon hát valakivel, akiben maradéktalanul megbízik és öntse ki neki a szívét. Megkönnyebbül és meg is tisztul kissé lelkileg ezután.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szerdán távol járnak a gondolatai, és ez ahhoz is vezethet, hogy a legkülönbözőbb hibákat véti nap közben. Csökkentheti ezek mennyiségét, ha átszervezi a programját, vagy ha segítséget kér olyan ügyekben, amelyek erőteljesebb koncentrációt igényelnek.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Néha hajlamosak vagyunk bizonyos embereket olyan tulajdonságokkal is felruházni, amelyeket csak mi képzelünk, remélünk, és ez bizony alkalmanként csalódáshoz is vezethet. Ma egy ilyen csalódás lesz osztályrésze, amikor valakiről, akiről azt hitte, meg lehet benne bízni, kiderül, hogy egy szavát sem szabad elhinni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Most valami olyan fontos dologra készül, ahol az eredmény nagyon lényeges, így alaposan gondoljon át mindent, mielőtt bármit is tenne. Ha kell, készítsen jegyzeteket, terveket papíron, naptárban is!