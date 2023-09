Perzselő őszinteség, ezek a csillagjegyek nem rejtegetnek semmit egy kapcsolatban

Ha az alábbi négy csillagjegy valamelyikével randizol, akkor egyfelől szerencsés vagy, másfelől viszont készítsd fel magad arra, hogy esetükben az őszinteség nem ismer határokat. A nyers igazság olykor felzaklathatja az érzékenyebbek lelkületűeket!

A legőszintébb csillagjegyek a kényes témák esetén sem finomkodnak Fotó: KieferPix/Shutterstock

Kos

Egyenes és félelmet nem ismerő életviteléről ismert, és ez kiterjed kapcsolataira is. Felfedi az igazságot, bármilyen kényes témáról is legyen szó. Ezt úgy teszi, hogy közben nem önt cukormázat a véleményére, partnere ugyanakkor mindig számíthat rá.

Oroszlán

Karizmatikus jegy, büszke az őszinteségére, az érzéseit illetően sem finomkodik. A szenvedélye és a hitelesség iránti vágya hajtja, de ez kétélű fegyver lehet. A partnere mindenesetre garantáltan tudni fogja, hogy éppen hányadán állnak egymással.

Szűz

Aprólékos és analitikus, a kötelesség- és felelősségtudat vezeti még a kapcsolatában is. Hisz a nyílt kommunikációban, és bár hajlamos túlságosan kritikussá válni, szándékai jóindulatúak, a fejlődés támogatása hajtja. Nem fél belemerülni a finom részletekbe, átgondolt és őszinte tanácsokat ad.

Nyilas

Hitelesen éli az életét, és ugyanezt várja el a partnerétől is. Kendőzetlenül őszinte, bármilyen téma is kerüljön terítékre. Az őszinteséget személyes szabadsága és feddhetetlensége megőrzésének eszközének tekintik, még akkor is, ha ingoványos talajra téved.