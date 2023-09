Kipróbált sikermágiák: így vonzzunk be új állást, szerelmet, pénzt az életünkbe

Mindenki szeretne sikeres lenni az élete minden területén. Ez jól is van így, hiszen ha csak azt vesszük figyelembe, hogy valakinek a sikeréből – legyen az akár munkahelyi vagy anyagi – más is tud részesedni, akkor mindenki jól jár. Akkor van gond, ha valaki mást elnyomva szeretne célt érni, ugyanis akkor tőle előbb vagy utóbb a karma törvénye szerint ugyanúgy elveszik. Sőt sajnos ezt a kárt intenzívebben fogja megtapasztalni akár még az egészsége árán is. A következőkben pedig elárulom, mikor és hogyan érdemes a sikert erősíteni spirituális energiákkal. Mert hangsúlyozom, hogy ez nem mágia, mivel konkrét varázslatokat csak és kizárólag beavatott spirituális szakemberrel végeztessünk el. Hiszen egy elrontott mágia, ha nem hozzáértő végzi el, még nagyobb rombolást tud végezni, vagy akár olyan erőket mozgathat meg, ami negatív dolgokat vonz be. Emellett azt is szeretném kiemelni, hogy kiskorúak semmilyen mágikus technikát ne végezzenek! – kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus a Fanny magazinnak.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Menjünk biztosra!

Nézzük, hogy mik azok a mágikus praktikák, amiket mindenki biztonsággal elvégezhet otthonában. Ezeket lehetőleg újholdtól teliholdig végezzük el, míg újhold idején az új dolgokra irányuló mágikus praktikákat alkalmazzuk.

Amennyiben új munkát szeretnénk bevonzani vagy a meglévőt bebiztosítani, akkor ehhez szükségünk lesz egy darab zöld gyertyára vagy akár mécsesre, egy darab fehér papírlapra, zöld tollra, és némi fahéjra. Gyújtsuk meg a gyertyát, írjuk rá a lapra a sikerrel kapcsolatos kérésünket, majd szórjunk fahéjat a lapra, és hajtsuk össze úgy a papírt, hogy ne szóródjon ki a fahéj, és addig őrizzük meg, amíg beteljesedik a kérésünk.

Szerezzünk be 3 darab teljesen ép babérlevelet és egy mécsest. Írjuk rá mind a három babérlevélre a kérésünket röviden. Égessük el az elsőt, majd a következő két napban egyet-egyet

Újholdtól teliholdig minden nap úgy mossunk fel az otthonunkban, hogy a felmosóvízbe szórjunk fahéjat vagy csepegtessünk bele egy kevés fahéjolajat. Ezzel a pozitív energiát vonzzuk be, ami által utat nyitunk a sikernek energetikailag.

Kérhetjük az angyalok segítségét is, amihez szükség lesz egy darab angyalt ábrázoló kis szoborra vagy képre. Gyújtsunk meg egy mécsest és kérjük meg a szerencse angyalát, hogy segítsen a kérésünk megvalósulásában. Hagyjuk egy kis ideig égni a mécsest, maradjunk a közelében, érezzük át az angyal energiáját és hagyjuk, hogy átjárja a lelkünket.

A szerencse angyala a szerelem terén is tud segíteni, de nem konkrét személlyel kapcsolatban. Mert ne feledjük, hogy mindig csak olyat kívánjunk, amivel másoknak nem árthatunk és a szabad akaratot ne sértsük meg. Azt javaslom, hogy úgy kérjük, hogy mi legyünk boldogok a szerelemben vagy a házasságunk legyen boldog.

A siker angyalától a szülők kérhetik a gyermeküknek a sikeres tanulmányokat is az iskolában. Több alkalommal is kérjünk segítséget olyan helyzetben, amit hosszabb távon szeretnénk megvalósítani.

Nem árt figyelembe venni, ha valakin van egy nagyobb negatív energia vagy akár egy átok, akkor sajnos ezek a mágikus praktikák nem elegendőek a teljes siker érdekében. Viszont a siker angyala utat tud mutatni merre és honnan kell külső segítséget igénybe venni.