Gáspár Bea megmutatta: így lesz őszi a Mac&Cheese – Recept

Ki mondta, hogy nem lehet őszivé varázsolni a népszerű Mac&Cheese-t? Gáspár Bea az Instagram-oldalán mutatta meg, hogy egy ügyes csavarral bizony ez is elkészíthető. Íme a sütőtökös Mac&Cheese receptje! A finomságot a TV2 Mokka stúdiójában, kamerák kereszttüzében is megalkotta Győzike oldalbordája. No, de most lássuk, hogy tudod elkészíteni te magad is ezt a főfogást, melynek részleteiről így ír Bea asszony a közösségi oldalán!

Fotó: Knap Zoltán

Hozzávalók:

1 csomag szarvacska tészta

20 dkg bacon szalonna

50 dkg sütőtök felkockázva

2 db salottahagyma, más néven mogyoróhagyma

1 gerezd fokhagyma

20 dkg vaj

1-2 evőkanál liszt

20 dkg reszelt trappista sajt

25 dkg mascarpone sajt

500 ml 20%-os tejszín

Tökmag és petrezselyem a díszítéshez

Őrölt szerecsendió

1 ág rozmaring

őrölt fekete bors

só



Elkészítés:

„Olivaolajon elkezdjük párolni a felkockázott sütőtököt. Rátesszük az apróra vágott salottahagymát és a zúzott fokhagymát. Közben kifőzzük a szarvacska tésztát. A főzővízből – amikor leszűrjük a tésztát – félreteszünk, majd ráöntünk a sütőtökre annyit, hogy ellepje.

Közben a bacont lepirítjuk egy kevés olajban, és egy szűrő segítségével a pirult szalonnakockákat kivesszük a zsiradékból, a zsiradékot pedig hozzáadjuk a sütőtökhöz. A sütőtököt sózzuk, borsozzuk és szerecsendióval ízesítjük. Csinálunk egy besamel mártást, amihez a vajon egy-két evőkanál lisztet megpirítunk, felöntjük a tejszínnel, simára keverjük. Beletesszük a mascarponét és a reszelt sajt felét. Ha picit darabos a sütőtök, botmixerrel át lehet menni rajta. A sütőtökpürét a tejszínes mártáshoz keverjük, majd ebbe belerakjuk a főtt tésztát. Megkóstoljuk, ha kell ízesítjük még. Tálaláskor reszelt sajttal, pirított tökmaggal és bacon kockákkal, valamint aprított petrezselyemmel tesszük a tányérba.” – írja Bea asszony az Instagram-oldalán.

Jó étvágyat!