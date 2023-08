Erre a csillagjegyre biztosan kudarc vár ma

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Lehet, hogy ma valaki a véleményére kíváncsi és a támogatását kérheti egy vitában, de ön talán nem szeretne állást foglalni. Most jól is teszi! Ha nem szeretne konfrontálódni, akkor az a legjobb, ha megtartja magának a gondolatait.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Minél görcsösebben akar valamit, minél erősebben szorítja, annál könnyebben csúszhat ki a kezei közül. A siker titka ma önnek az elengedésben rejlik. Ne akarjon mindent hiánytalanul teljesíteni, inkább hagyja, hogy a dolgok csak úgy megtörténjenek és menjenek a maguk útján.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma eleinte kudarc érheti, és úgy tűnhet, hogy nem a tervei szerint végződnek a dolgok, de a nap végére valahogy mégis minden a helyére fog kerülni szinte magától. Ne görcsöljön és ne idegeskedjen hát, vegye könnyedebben a mai napot!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma szinte csak hátra kell dőlnie és kihasználni egy lehetőséget, amely szinte az ölébe pottyan. Vegye komolyan a szerencsét, amely most az ön oldalára állt, hiszen nem minden nap esik meg az ilyen. Ha pedig megteheti, hogy mindezzel másokat is segítsen, tegye meg azt is!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ne táblázza be a pénteki napot, hagyjon teret és időt a spontán történéseknek is, mert könnyen lehet, hogy ma valami váratlan dolog esik meg önnel. Ha pedig bekövetkezik, örüljön neki, hiszen pont ezek a dolgok teszik érdekessé és élvezetessé az életet!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Lehet, hogy egyáltalán nem vágyik már újabb kihívásokra, de ma még adódhat egy helyzet. Fogja fel úgy, hogy bebizonyíthatja önmaga és a környezete számára is a rátermettségét valamiben. Ne kételkedjen hát önmagában, mert erre semmi oka. Támaszkodjon a tudásra és a tapasztalatára!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Érdekes nap a mai! Sok forgatókönyv fut egyszerre, a dolgoknak számtalan kimenetele lehet és szinte mindegyik verzió tartalmazhat pozitív és negatív elemeket egyaránt. A jó hír, hogy bármelyiket is választja, igazán rosszul semmivel sem járhat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Egy Skorpiónak a függetlenség nagyon fontos dolog, és az is, hogy irányítsa az életét, de vannak olyan helyzetek, amikor jól érezzük magunkat egy magunk választotta függőségben is. Ön most úgy rendezte be az életét, hogy minden pont megfelel a vágyainak.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Pénteken a dolgok eleinte kissé zötyögősen indulhatnak és talán nap közben történik majd olyasmi is, amit kudarcnak gondol, de ne is törődjön ezzel. Vegye lazán a dolgokat, mert végül még az is kiderülhet, hogy ez a nap egy egészen különleges végkifejletet kap.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kellemes meglepetésben lesz része. Valakitől gesztust, ajándékot, figyelmességet kap, és lehet, hogy emiatt zavarban érzi magát, de valószínűleg feleslegesen. Ön ugyanis gyakran kedves és nagylelkű az emberekkel és igazán nem kellene meglepődnie, ha valaki valamivel néha viszonozza mindezt.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Még a legszenvedélyesebb kapcsolatokban is kell teret, szabadságot hagyni néha a másiknak. Segítse ezeket a dolgokat ön is, és használja is fel ezt az időt arra a mai napon, hogy egy kicsit ön is csak önmagával vagy a saját barátaival foglalkozzon.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma csodás napja lehet, próbálja is picit megnyújtani az éjszaka felé… Estére szervezzem programot barátokkal, ismerősökkel, jó élményei lesznek. A szingli Halakra ma éjjel még a szerelem is rátalálhat.