Az újhold izgalmas fordulatokat hoz ezeknek a csillagjegyeknek

Horoszkóp

Kos (03. 21.–04. 20.)

Szerdán nagyon gyorsan és eredményesen tud információkat feldolgozni, összekapcsolni, és ezekből következtetéseket levonni, de előfordulhat, hogy bizonyos dolgokban azért tévedni fog. Legyen óvatos, és inkább kétszer gondolkodjon, mielőtt valamit megtesz, vagy dönt valamiről!

Bika (04. 21.–05. 20.)

Rengeteg impulzus éri szerdán, ettől szinte zsongani fog a feje, amit részben a friss hírek, részben pedig a jövővel kapcsolatos gondolatai okozhatnak. Nagyon produktív lehet ma a gondolkodása, és ezt nem szabad veszni hagyni.

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Nagyon friss és éber, főleg szellemileg, és sokkal aktívabb lehet az átlagosnál. Valószínűleg feltartóztathatatlanul áramlanak a gondolatok a fejében, és talán ömlik önből még a szó is, de azért legyen óvatos. Nem biztos ugyanis, hogy mindent érdemes kifecsegnie... Tartsa meg magának a nyerő ötleteket!

Rák (06. 22.–07. 22.)

Szerdán valaki nagyon szeretné meggyőzni egy tervről vagy projektről, de legyen bármennyire is erős a nyomás, ne vállaljon ezzel kapcsolatban be semmit, ha csak egy pici kis kétely is felmerül önben. Könnyen lehet ugyanis, hogy az illető nem mondja el a teljes igazságot.

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

A mai újhold nagyon szerencsés folyamatok elindítója lesz az életében! Nem biztos, hogy azonnal kirajzolódik ön előtt az események jelentősége, de utólag tudni fogja, milyen szerencsés is ez a mai nap!

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Szerdán, ha valamilyen fontos közlendője van valakivel, akit meg szeretne győzni valamiről, akkor mindenképpen keressen alkalmat arra, hogy ezt megtegye. Ügyeljen arra azonban, hogy mindezt csakis tapintatos módon tegye, nagy az esélye ugyanis, hogy egy harmadik személy belekotyog mindenbe!

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Mostanában egyre gyakrabban érzi azt, hogy az életében szükség lenne egy kevéske változásra, valami újra, izgalmasra. Ma olyan helyzetbe, olyan emberek közé kerülhet, ahol új inspirációt kaphat, és elindulhat egy folyamat, melynek a vége valami nagyon szerencsés és izgalmas, sorsfordító dolog lehet.

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

A mai nap az új kezdetekről szól. Hátradőlhet egy kicsit, és elmélkedhet múltról, jövőről, és sorba veheti azokat az eredményeket, melyeket az elmúlt időszakban elért, és azokat a terveket, melyeket most tűzött ki maga elé.

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Szerdán újhold van az Oroszlánban. Egyre erősebben érlelődik önben a gondolat: változtatni kell. De hogy merre induljon, még nem döntötte el. Nehéz is, hiszen egyelőre csak azt tudja, mit nem akar. Hogy mit szeretne, azt még nem tudta megfogalmazni. Most új válaszok fogalmazódnak meg önben.

Bak (12. 22.–01. 20.)

Valaki, akivel nap mint nap találkozik, olyan ajánlattal áll elő, ami alaposan meglepi. Ha belemegy, izgalmas lesz majd a napja, de vigyázzon, ez az egész nem teljesen veszélytelen… Biztos, hogy megbízik az illetőben?

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Az újhold izgalmas találkozást hozhat. Ha szingli, most ismerkedhet össze azzal, aki később nagyon sokat jelent majd önnek. Ha már van párja, most olyan emberekkel hozza össze a sors, akik inspirációt jelentenek.

Halak (02. 19.–03. 20.)

Sorsfordulatot hozhat a Halak jegyűek életébe a mai nap. Végre komoly elhatározásra jut a sorsát illetően: már nem hagyja, hogy mások vagy a környezet, a körülmények irányítsák, kezébe veszi a dolgait.