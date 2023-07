Nehéz helyzet elé néz ma az Ikrek jegy szülötte, megingathatja egy jó barátságát

2023. július 18.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold ma már átlép a tüzes Oroszlánba, és mivel növekvő fázisában is van, hatalmas energiákat eredményez. Ez lehet nagyon termékeny erő, ha munkára, hasznos dologra fogja. Ha szabadságon van, sportoljon aktívan, hogy levezesse ezt a nagy feszültséget.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Növő Hold van az Oroszlánban. Jó, ha belevág a dolgok közepébe, ez a lendület most sok nehézségen átsegíti. Egy közeli munkatársának szüksége van önre, de lehet, hogy most nem tud neki segíteni, hiába minden jó szándék.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kedden hiába önti ki a szívét a barátjának: ő nem úgy fog reagálni a panaszaira, ahogy azt elvárta volna tőle. Nem ártana azonban legalább felerészben elfogadnia a véleményét. Most valamiben ugyanis nagy igazsága van az illetőnek.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Rák újhold hatását még ma is érezheti. Most igazán érdemes lépéseket tenni az álmaiért, céljaiért magánéletben is, munkában is. Nagyon kedvező bolygóállások segítik abban, hogy megvalósíthassa ezeket.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Hold kedden már belép a jegyébe, ami nagyon kedvez önnek. Most egy hullámhosszra tud kerülni bárkivel, akivel kapcsolatba kerül. Harmonikus mindenfajta kapcsolata, és ezt a munkában is tudja hasznosítani.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Az sem jó, ha folytonosan a szőnyeg alá söpörjük a gondokat, ám az sem, ha mindent észrevesz, és minden apróságot folyamatosan szóvá tesz. Ha a párja már nem hall mást öntől, mint megjegyzéseket, akkor az csak újabb és újabb veszekedéshez vezet.



Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kisebb-nagyobb sikerben, dicséretben lehet ma része, aminek következtében szinte szárnyakat kap a lelke. Úgy látszik, ön olyan érzékeny típus, hogy ennyire sok múlik a megbecsülésén. Ha ezt a főnöke is észreveszi, nem felejti el.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ön imád taktikázni, és büszke csavaros eszére, és most épp ezért idegesíti különösképpen, hogy úgy érzi, nem láthat a színfalak mögé, ahol pedig nagyon sok minden történik. Nyugodjon meg, rövidesen minden részlet kitisztul.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Végre olyasmibe kezdhet, amire már nagyon régóta várt, amiben reménykedett, ami igazán régi, nagy álma. Most szedje össze a maradék erejét, és vágjon bele. A nagy lehetőség ön elé állhat, de késznek kell lennie rá!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Az anyagi kérdések most végre a háttérbe szorulnak, és a magánélet, a boldogság, a szerelem kerül előtérbe. Nagyszerűen rá tud hangolódni mások igényeire, és ezzel boldogságot hoz az életükbe!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Kedden hatalmas sikert arathat, de csak ha nem vonul a háttérbe, és harcol is az elismerésért. Most a szerelemben is csak akkor lehet boldog, ha nem megadja magát az eseményeknek, hanem kiharcolja mindazt, amire vágyik.



Halak (02. 19. – 03. 20.)

Türelmes és kedves tud lenni ma mindenkivel. Ezért jó eséllyel old meg megoldhatatlannak tűnő konfliktusokat is. És hogy ez tényleg sikerüljön, most valahogy a szerencse is ön mellé szegődik, és a körülmények is kedveznek.