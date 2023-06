Ezt hozza a tízmilliószoros teremtő nap a csillagjegyeknek

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vasárnap nagyon különleges nap lesz. Ekkor van Nyilas telihold és tízmilliószoros, teremtő nap. Gondolkodjon pozitívan, és vegye sorra, mi mindenért lehet hálás az életben. Ezzel fenntarthatja a pozitív energiák áramlását.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Nyilas telihold gyógyító ereje ma sokszoros erővel nyilvánul meg, mert tízmilliószoros, teremtő nap is lesz a mai. A cselekedeteinek ma tízmilliószoros ereje van. Ha találkozik valakivel, aki rászorul a támogatásra, tegyen jót!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A mai nap megélése attól függ, önnek milyen a hozzáállása. A Nyilas telihold hozhat feszültséget, de áldást is. Koncentráljon a jóra, és arra, ami boldoggá teszi, feltölti. Új célokat fogalmazhat meg a mai napon.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Reggel még hozhat néhány konfliktust a Nyilas telihold. Szerencsére később valahogy jóra fordul minden ezen a tízmilliószoros, teremtő napon. Mosollyal sok jót elérhet, sok rosszat elkerülhet.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Megnyugtató lehet a mai nap: valamit elér ma, amire már régóta vágyott. Most egy kicsit sütkérezzen az öröm fényében, amit ez a tény ad. Ne kezdje el magát máris frusztrálni az ebből adódó problémákkal. Lassítson, lazítson!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha végre sikerülne leküzdenie azt a téves kényszert, hogy másoknak megfeleljen, akkor sikerül kibontakoztatni azt, amiben ön igazán erős. A várva várt dicséretet is akkor fogja elnyerni, ha mer önmagad lenni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kicsit elbizonytalanodhat ma délelőtt. Úgy érzi, hogy minden küzdelem, amit az utóbbi időben folytatott, elfecsérelt energia csupán. Ez koránt sincs így. Szellemileg is rengeteget fejlődött, ami pedig belépő a jövőhöz. Koncentráljon a jóra, ma tízmilliószoros nap van!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma végre minden a tervei szerint alakul. Felhőtlenül vidám hangulatba kerül, és ez a záloga annak, hogy az életét újra beindulni lássa. Az energiák ma szabadon áramolnak, sokkal többet elintézhet egy nap alatt, mint az utóbbi egy hónapban.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Nyilas telihold az ön jegyében jön létre, így önre van a legerősebb hatással. Valamit lezár, hogy helyet adjon az újnak. Sok vágya, álma megvalósulhat a most következő időszakban. Gondolkodjon pozitívan!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A szerelem ma nehéz helyzetbe sodorhatja. Egy választás elé kerülhet, és az érvek és ellenérvek hálójában nem könnyű a döntés. Tízmilliószoros nap van, ma megteremtheti, amire vágyik, és bevonzhatja az életébe!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Rég volt már olyan szép a napja, mint a vasárnap. Az energiái is visszatérnek, és ez talán annak is köszönhető, hogy ismét több időt van a szabadban, a napon. A humora is visszatér, mindenkit megnevettet.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A tízmilliószoros, teremtő nap erejét ön különösen érzi. Felerősödnek médiumi képességei, és most nagyon figyeljen a megérzéseire, álmaira, mert üzenetet hordoznak. Angyali üzenetet is kaphat, ha elég fogékony rá.