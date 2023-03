Világmegmentő hangulatban lesz ma a Rák

Horoszkóp

Kos (03. 21.–04. 20.)

Valaki a környezetében át szeretné venni az irányítást és ellenőrizni szeretné önt, a folyamatban lévő feladatokat is. Ön ezt érthető módon rosszul tűri. Legyen az illető bármilyen agresszív, önnel talán nem számolt kellőképpen...

Bika (04. 21.–05. 20.)

Szerdán úgy érzi magát, mintha fordítva lenne bekötve. Azt tapasztalja ugyanis, hogy önnek pont az ellenkezője lesz a véleménye, mint az ön körül lévőknek. Ne zavartassa magát! Ön egy igazi szuverén egyéniség. Az lenne a furcsa, ha nem lenne egyedi a reakciója ezekre a helyzetekre.

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Ha egyedül akar mindent megoldani, akkor sokkal nehezebb dolga lesz, mintha mindezt egy csapat tagjaként végzi. Szerdán megtapasztalhatja, milyen nagy lehet a közösség ereje. Használja ki az ebben rejlő lehetőségeket, és most ne próbálkozzon külön utas megoldásokkal.

Rák (06. 22.–07. 22.)

Szerdán nagy lesz önben az elhivatottság, hogy másokon segítsen. Előfordulhat azonban, hogy minden jó szándéka ellenére valaki nem úgy reagál minderre, mint azt gondolta korábban. Ne hagyja, hogy ez elkedvetlenítse! Ön csak a saját lelkiismeretét kövesse!

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Ha szerdán szorongást érez, félelmet a jövőtől, az természetes, hiszen nehéz időszakon megy keresztül, de higgye el, a dolgai a megfelelő úton haladnak. Picit kacskaringóssá vált az útja, de hamarosan minden kiegyenesedik.

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Tényleg itt az ideje, hogy meghozzon egy döntést, és a saját feje után menjen. Talán az elmúlt időszakban engedte, hogy mások befolyásolják az életét és hozzanak meg ön helyett döntéseket. Ma végre lesz bátorsága arra, hogy megkérdezze magától, ön mire vágyik igazán.

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Ma picit átrendeződnek önben a prioritások. Most egy olyan helyzetet élhet át, ahol némileg megváltozik a véleménye arról, hogy mi az igazán fontos. Más dolgok pedig, amik lényegesek voltak, hátrébb kerülnek a sorban.

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Az az energia, amely most önből árad, szinte beragyogja a környezetét. Magabiztos, határozott és erős, ezt mások is megérzik. Sokat számít, hogyan fogalmazza meg a gondolatait. Most sokan figyelnek önre, ezt ne felejtse el!

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Szerdán hirtelen nulláról százra kell gyorsítania, ha sikert akar elérni egy ügyben. Kösse hát jól fel a nadrágját! Készüljön arra is, hogy ma nem fog tudni kompromisszumot kötni senkivel, „mindent vagy semmit” – ez lehet a nap mottója.

Bak (12. 22.–01. 20.)

Talán kissé megroggyant az önbizalma, amit az okozhat, hogy úgy érzi, nem becsüli meg eléggé valaki a környezetében. Ma azonban kiderül, hogy ön nélkül csak nagyon nehezen mennének megfelelően a dolgok, és ettől egyszerre önben is a helyére kerül minden.

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Mostanában mintha nem lenne a szokásos önmaga. Lehet, hogy egyszerűen lecsökkent az energiaszintje, és emiatt esik nehezére végigvinni a feladatait. Mi lenne, ha beiktatna egy kis lazítást a mai napba, hogy mielőbb visszanyerje régi erejét?

Halak (02. 19.–03. 20.)

Hiába van ma érzelmileg rossz passzban és hiába lát most sötéten néhány dolgot, a helyzet egyáltalán nem rossz. A probléma inkább a hangulatában, hozzáállásában rejlik. Hogy reálisabban lássa a saját dolgait és maga körül a világot, szüksége van egy kis térre maga körül.