Napi horoszkóp: könnyeket ejtenek ma a Szűzek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön ellenvéleménybe ütközhet, és nagy lehet önben a kísértés, hogy az illetőt megpróbálja meggyőzni az igazáról, és maga mellé állítsa. Lehet azonban, hogy okosabb lenne, ha most nem nyitna egy új frontot az életében. Lazítson és fogadja el, hogy ahány ember, annyi vélemény…



Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ne lepődjön meg, ha csütörtökön a környezetében lévő emberek közül többen is furcsán és ingerülten viselkednek, és ne vegye túlságosan komolyan azt sem, ha valaki ellentmond önnek, vagy feszülten viselkedik. Mindez a körülményeknek tudható be, amit nem érdemes tetézni azzal, hogy belemegy bármilyen vitába, veszekedésbe.



Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön valaki megpróbálja megtéveszteni, kihasználni a jóindulatát és azt a tulajdonságát, hogy mindenkiben igyekszik meglátni a jót. Legyen óvatos és ne dőljön be a hamis információknak! Bárki is ajánl ma valamit, kétszer is ellenőrizze, és ne döntsön azonnal!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Általában törekszik arra, hogy tiszteletben tartsa mások érzéseit, éppen emiatt sokkal érzékenyebben érinti, ha valaki az ön lelkébe gázol. Ma ez történhet, készüljön rá, erősítse meg magát belülről és ne feledje, hogy nem kell felvennie az összes sértést…

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma izgalmas hírt kap valakivel kapcsolatban, ami nagyon megmozgatja a fantáziáját. Lehet azonban, hogy az információ egy szűrőn keresztül került önhöz, így ha nyomoz egy kicsit, újabb részleteket tudhat meg.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Megtörténhet ma, hogy látszólag minden különösebb ok nélkül is képes lesz meghatódni. Ne izguljon, ez csak azt jelenti, hogy a helyén van a szíve, és a jelek szerint működik is! Ne lepődjön meg!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Lehet, hogy valakiről egy túlságosan idealizált kép él önben. Ma alkalma lesz rá, hogy egy kis időre mögé nézzen ennek az idealizált képnek, és egy kicsit úgy tekintsen az illetőre, ahogy valójában létezik. Ha így is el tudja fogadni őt, akkor a kapcsolat valódi.



Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Mostanában nagyon stresszes az élete, és túlságosan is komolyan tud venni maga körül bizonyos dolgokat. Nem szabad azonban elfelejtenie, hogy mi az, ami boldogságot okoz önnek. Koncentráljon most ezekre a dolgokra!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Hamarosan döntenie kell egy fontos kérdésről, mely talán a pénzügyeivel is kapcsolatos. Bármit is gondol ma erről, várjon néhány napot és tájékozódjon. Könnyen lehet, hogy időközben sokkal jobb lehetőségek adódnak.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Az álmok néha nagyon fontos útmutatást jeleznek számunkra, és ön ma egy nagyon intenzív álomból ébredhet reggel. Jegyezzen fel mindent, amit tud, mielőtt még elillan a gondolat és próbálja végigvenni, mit mutat mindez a jövőről.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma felrázhatja az unalomból egy rejtélyes idegen, akivel talán még egy különös vonzalom is kialakul önök közt. Talán egy új barátság, vagy egy szerelem kezdete lehet ez. Óvakodjon ugyanakkor, hogy ezt a kapcsolatot idealizálja és olyasmit belelásson, ami nincs is ott.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ha egy picit a belső hangra figyel, akkor ön is tudja, hogy valakivel előbb vagy utóbb rendeznie kell a kapcsolatot, ehhez pedig, ha komolyan is gondolja, önnek kell egy gesztust tennie először. Tegye meg, amit kell és meglátja, a válasz is pozitív lesz.