Mutatjuk, mely csillagjegyeknek hoz romantikát az új hét

2023. március 20.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ha egyedülálló, lehetősége adódhat hétfőn egy munkahelyi szerelemre. Az illető lehet, hogy már este is hívogatja, randit kér öntől. Egyelőre azonban jobb titokban tartani a viszonyt, mert ha kitudódik, abból kellemetlenségei lehetnek.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Anyagi gondjaiból most a párja húzhatja ki végre. A hatás ugyan csak átmeneti, de most minden segítség jól jön. A hosszú távú terveit, stratégiáit azonban módosítani kellene a pénzügyeit illetően. Akkor lassú javulásra számíthat.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha képtelen a kompromisszumokra, akkor szakításra kerülhet sor a párkapcsolatában. Ám ha túllát a pillanatnyi haragján és önös érdekein, akkor hamarosan jobb lesz a kapcsolata, mint amiről valaha is álmodott volna.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Valakivel hétfőn és a következő napokban vagy elmélyül a kapcsolata, vagy elkezd egyre sekélyesebbé, felszínesebbé válni. A kapcsolatok sokfélék lehetnek, nem mindig ugyanaz az út a mélységek felé. Ezt ön, mint nagy érzékenységű ember, jól tudja.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Hétfőn még úgy érezheti, hiába való minden ténykedése. Semmilyen befektetése nem térül meg. Ne akarjon mindent egyszerre. Az idő fontos tényező: hagyja, hogy beérjenek a dolgok. Ha folyton mindent abbahagy, akkor ez lehetetlen.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha eddig halogatott is egy esedékes orvosi konzultációt, ezt tovább már ne tegye! Ideje végre meglátogatnia az orvosát és kivizsgáltatnia a tünetet, ami oly régóta kínozza. Hétfőn esélyes megtalálni a gyógyírt rá.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Valakit az útjába sodorhat a sors hétfőn, akiről úgy érzi, valami titkos kapcsolat köti önöket össze. Ez akkor is így lehet, ha valójában még sohasem látta az illetőt. Valószínűleg valami dolguk van együtt. Nem feltétlenül a szerelem.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Gyökeres fordulatot vesz az élete: azon kapja magát, hogy mindenki az ön kegyeiért harcol. Használja ki ezt a jó időszakot arra, hogy ne csak szerelmi téren érjen el sikereket a vonzerejével.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szerelmi kapcsolata szerencsésen alakulhat hétfőn. Most nagyon vonzó az ellenkező nembeliek szemében, és ezzel a vonzalommal van is bőven lehetősége élni, és visszaélni is. Tisztázza előre, hogy ez most csak kaland, vagy komoly!







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kisebb-nagyobb konfliktusa lehet ma a kedvesével vagy a főnökével, esetleg mindkettővel. Ezek inkább érzelmi indíttatású zűrök, amiket kellő higgadtsággal és nagyvonalúsággal kezelve, könnyen úrrá lehet felettük. Engedje el a dühét!







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ezen a héten és már ma is sok jó lehetősége adódhat, hogy pénzügyi helyzetén javítson! Ne habozzon utánanézni, hogy mi módon! A lehetőség csak egyszer adódik. Ne hagyja ki! A kitartás a másik, amire figyelnie kell!







Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Halak tudják jól: szeretni a legjobb. Figyeljen oda jobban a barátaira, mert valakinek a környezetében nagy szüksége van arra a szeretetre, amit csak ön adhat! És az okos tanácsaira is.