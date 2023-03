Jobb, ha ma kicsit visszavesz a tempóból az Ikrek, különben a szervezete bánja

2023. március 31.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Pénteken egész napja azzal telik, hogy gondolatban készül az estére, hétvégére. Minden oka megvan rá, hogy így tegyen, hiszen ez az este kellemes élményt, érdekes találkozást jelenthet. Sőt annál is többet. Szingliként a szerelem sem várat már soká magára.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Mars a Rákban van, és ez bizony fokozza bennünk és körülöttünk az önsajnálatot. Ma vagy saját magát érzi a valósnál rosszabb helyzetben, vagy a környezetében erősödnek fel a panaszkodás hangjai, ami viszont rendkívül irritálhatja. Valahogy őrizze meg a türelmét!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hajlamos lehet túlhajszolni magát. Jobban tenné, ha pénteken végre kicsit visszavenne a tempóból, ezt az őrült iramot nem fogja bírni a szervezete. Igaz ugyan a mondás, hogy amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. De az is, hogy holnap is lesz nap.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken hajtós napja lehet, ha be akarja fejezni a feladatait. Szerencsére ön bírja a gyűrődést, van elég kitartása és ereje legyőzni az akadályokat. Ma ráadásul a megérzései segítik a Rák Holdnak köszönhetően, és eligazítják, ha választás elé kerül.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Észre sem veszi, és már el is telt a délelőtt… Egy kicsit megint túltervezte magát a mai napra. Mégsem szabad pánikba esnie, ha nem sikerül minden eltervezett feladatának a végére érnie. Az estéjét hagyja szabadon, mert valami kellemes meglepetés várja!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Elég a panaszkodásból! Ha egyedül érzi magát, tegyen ellene! Az igazi csak akkor lel önre, ha ennek esélyt is ad. A péntek este erre kitűnő alkalmat szolgáltathat. Menjen társaságba, mondjon igent a barátai invitálására!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma fellélegezhet, és nem csak azért, mert vége ennek a nagyon sűrű hétnek. Többről is szó van! Egy nagy feladattal birkózhat meg a mai napon. Esetleg sikerülhet pontot tennie egy régóta elhúzódó kényes ügy végére.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma még a Rák jegyében jár a Hold. Most erős az intuíciója, de ahhoz, hogy meg is hallja, mit üzen a belső hang, érdemes picit lelassítani, elcsendesedni. Így visszatalálhat a belső békéjéhez is, amire nagy szüksége lenne.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nincs olyan akadály, amit most le ne tudna győzni, de egy kicsit már elege van az akadályugrásból… Pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, amiben szerencsére ma lesz is része. Legkésőbb délután!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma valahogy kevésbé működik jól az éleslátása, mint egyébként, mert most eluralják az érzelmek. Lehet, hogy nem mutatja ki, de most nagyon vágyik a másik közelségére, figyelmére. Arra biztatnánk, hogy vállalja fel az érzéseit!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Várjon, amíg letisztulnak a dolgok ön körül! Furcsa szóbeszédek juthatnak a fülébe, de egyáltalán nem biztos, hogy alapozhat rájuk… Jobb, ha mindennek a végére jár, vagy kivárja, hogy milyen irányt vesznek a mostani események.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma valaki, aki családi, szerelmi problémával küzd, önhöz fordul tanácsért. Legyen megértő vele, de azért őrizze meg az objektivitását is. Többet segít neki az igazsággal, mintha felszínes kedvességeket mond neki.