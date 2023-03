Aranyszabály: így válaszd ki a tökéletes húsvéti sonkát

Bár ha főzni kezdünk, akkor általában törekedni szoktunk arra, hogy a végeredmény jól sikerüljön, vannak azonban olyan alkalmak, amikor az elvárás nagyobb, mint egy átlagos napon. Ilyenek például az ünnepek, amikor ugyanis a család hangulatához jelentősen hozzájárul az is, hogy milyen étek kerül az asztalra. A karácsonyi és a húsvéti menü kiemelkedik az év többi lakomájából, ezekre pedig a háziasszonyok mindig alaposabban odafigyelnek. A húsvéti lakoma kulcsszerepét a sonka viszi el, így nagyon oda kell figyelnünk, hogy az jól sikerüljön. Sokszor azonban nem rajtunk múlik, hogy ízletes lesz-e, vagy sem, hiszen a jó hús kiválasztása talán fontosabb, mint a helyes elkészítés. Mutatjuk, mi a titka a sonkavásárlásnak!

Sonka nélkül nincs húsvét

Először is tudnunk kell, hogy a jó sonkát sertéscombból készítik – írja az egyazegyben.com. Ezen belül már többféle típussal találkozhatunk a piacon, így például első combbal és hátsó combbal, ráadásul különféle tartósítási módszerekkel, a lényeg azonban az, hogy combot vegyünk. Nézzük meg, milyen altípusokkal kell számolnunk:

az első combot egyben szokták hagyni,

a comb dió részéből készíthető a kötözött sonka,

a csülköt, azaz a comb lábszár részét füstölve, nyersen vagy főzve ideális fogyasztani,

a felsál egy szárazabb része a combnak, ebből szokás a darabolt sonkát készíteni.

Mindezekkel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az áruházakban vásárolható, előrecsomagolt, fóliázott sonkák már csak azért sem túl zamatosak, mert ezek nem combból, hanem lapockából készülnek. Ehhez pedig hozzájön az is, hogy a húshoz vizet és adalékanyagokat adnak, ebből kifolyólag pedig egy kiló színhúsból körülbelül 1,3 kg sonka lesz. Sőt a nagyáruházakban kapható „sonka” fele gyakran víz. Éppen emiatt ne legyünk restek termelőtől vagy hentestől rendelni. Igaz, mélyebben a pénztárcánkba kell nyúlnunk, az eredmény viszont összehasonlíthatatlan lesz a korábbiakkal.

A húsvéti sonka eltér a többi sonkától. A tartósítási eljárás persze ugyanaz: először sózzák a húst, majd pácolják és megfüstölik, utána pedig hagyják érni. Az érési folyamat minimum fél év: és ezen a ponton válik külön útra a húsvéti sonka és a hagyományos sonka. A hagyományos sonkát minimum fél évig érlelik, a húsvéti sonka érlelési folyamatát azonban megszakítják négy hónap után.

Tipp a főzéshez: minimum fél napra áztassuk be főzés előtt, mert nem tudhatjuk, mennyi sóval vonták be a húst. Főzés során fokhagymát, babérlevelet, borsot, kolbászt és borókabogyót is adjunk a léhez. Semmiképpen ne forraljuk, csak lebegtessük, és főzzük minél tovább, hogy igazán zamatos legyen!