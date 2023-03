Horoszkóp: nagy sikert tartogat a csillagjegyeknek a Vénusz és a Jupiter együttállása

Már napok óta az éjszakai égbolton csodálhatjuk a Vénusz és a Jupiter randevúját, együttállását. Pedig valójában csak március 2-án hajnalban lesz meg az együttállás. Az egzakt együttállás előtt utoljára még március 1-jén napnyugta után, de 20.10 előtt csodálhatjuk meg. A későbbiekben még napokig fog látszani az égen az együttállás, de már távolodik egymástól a két szerencse bolygója.

A Kos lesz a legszerencsésebb Fotó: Shutterstock

Vénusz, Fortuna minor, a Kis szerencse bolygója a hétköznapok szerencséjét szimbolizálja. Amikor pont eléred a buszt, vagy megnyílik egy új pénztár, és te elsőként kerülsz sorra egy csomó időt megspórolva. Kérdés, hogy ezeket észre veszed-e, és értékeled-e.

Jupiter, Fortuna major, a Nagy szerencse bolygója olyan szerencsét szimbolizál, amikor áldottnak és az égiek által kegyeltnek érzed magad. Nem csak a nagy pénznyeremény jelenthet ilyesmit. Hanem például, amikor bekerülsz egy jobb egyetemre, vagy pozícióba. Mindez nemcsak szerencsés, hanem igazságos is. Ugyanis Jupiter az igazság bolygója is.

Szerencsésnek érezheted magad, amikor találkozol életed szerelmével olyan pillanatban, ami megmagyarázhatatlanul kalandos és lehetetlen módon jön össze. Ezeket általában nem lehet nem észre venni.

A március 2-i „szerencsés” bolygóegyüttállás, a Vénusz és Jupiter randevúja a Kos jegyében szenvedélyessé és akaratossá tesz mindenkit. Ez a szenvedély „beváltható”, szerencsére „cserélhető”. Minden évben sor kerül erre az együttállásra. De a Kosban 12 éve volt ilyen utoljára. Az asztrológiában minél ritkább egy égi esemény, annál nagyobb jelentőséggel bír.

Mivel minden jegy szülöttjének más-más életterületen hoz szerencsét, most sorra vesszük, hogy kinek hol, miben:

KOS

Te vagy a legszerencsésebb, mert a Vénusz–Jupiter-randevú a Kosban jön létre. Mivel a Kos tüzes jegy, ez az együttállás feltüzel, fellelkesít, és olyan szenvedélyessé tesz, ami sikert garantál neked. Most bármire képes vagy. Csupán egyetlen dologra kell ügyelned: a túlzástól kell óvakodnod. Jupiter nemcsak a Nagy szerencse, hanem a túlzás bolygója is. Vénusz szerelmessé tesz, de ne engedd, hogy a szenvedély elragadjon, és agresszívvá válj, mert megijeszted az embereket!

BIKA

Kétkedve fogadhatod a március 2-i Vénusz–Jupiter együttállás hírét. Érthető a lelkesedésmentes hozzáállásod. Nemcsak azért, mert te józan ember vagy, hanem azért is, mert minden, ami a Kos jegyében történik, az téged hidegen hagy. Ugyanis a horoszkópban olyan területre esik, ami nincs közvetlen hatással rád. Ettől még lehetne jó napod, ha ezt a csütörtököt kineveznéd szerencsenapnak. Jupiter a hit bolygója. Ha hiszel benne, tényleg szerencsés napod lesz…

IKREK

A március 2-i Vénusz–Jupiter-randevú a te szempontodból szerencsés kapcsolatok jelentőségét erősíti fel. Ezek lehetnek barátok, szövetségesek, akik szerencsét hoznak neked. Vagy lehetnek protektorok, mentorok. Utóbbiak olyan hatalommal és/vagy kapcsolatrendszerrel bírnak, amellyel segíthetnek neked. Mivel a Kos jegyében van az együttállás, könnyen lehet, hogy Kos jegyben születtek. Járj nyitott szemmel, és próbáld megtudni, hogy a környezetedben kik születtek a Kos jegyében!

RÁK

12 éve volt ilyen, hogy a Vénusz–Jupiter-randevú a Kosban volt, ami anno és most is a karriered területére hoz szerencsét. Természetesen ez nem „sült galamb”. Azaz tenned kell érte. Hitetlenkedni fogsz, hogy egy fiatal nőtől (Vénusz) mennyi támogatást kaphatsz. Kérdés, hogy a büszkeséged engedi-e, hogy ezt elfogadd. Pedig Vénusz, a Kis szerencse bolygója csak akkor tud segíteni, ha felismered az apró gesztusokat, és élsz velük. Miközben Jupiter a hitedet teszi próbára…

OROSZLÁN

Szerencsésnek érezheted magad a Vénusz–Jupiter együttállás hatására. Minden, ami a Kos jegyében zajlik, rád szuper hatással van. A szerencsédet tovább fokozza, és egyben elgondolkodtat, hogy pont ezen a napon együttáll a Merkúr és a Szaturnusz, ami tanácsot jelent. Ezek mind energetizálnak, feltüzelnek. Tőled függ, hogy ezt mire használod. Utazhatsz, tervezgethetsz továbbtanulást, vagy vállalhatsz külföldi munkát. A lényeg, hogy közben érezd a lelkesedést!

SZŰZ

Szeretnél, de nem tudsz olyan hőfokon égni, mint mások. Te alapvetően higgadt ember vagy. Tudod, hogy az élet része a szerencse. Kérdés, hogy most miben lenne szükséged szerencsére: vizsgában, párkapcsolatban, pénzben, egészségben, ingatlanügyben? A Vénusz–Jupiter együttállás szerint pillanatnyilag a kiadások terén jönne jól a szerencse. Szeretnéd, ha valami olcsóbb lenne, vagy még jobb lenne, ha nem is kéne fizetned érte. Ne lepődj meg! Most erre jók az esélyeid.

