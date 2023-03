A Rák ma jogosan büszke magára

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön érdemes lehet belekezdenie valamibe. Ez egy hosszabb távú dolog lehet, aminek az alapjait ma kell megvetnie. Valamilyen szerződéskötésre vagy tranzakcióra is sor kerülhet, ezért jól kell koncentrálnia.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Zajos fordulatokkal telve telik a napja. A munkahelyén ugyan rengeteg lenne a munkája, de ezenkívül is vannak teendői. Talán valóban túlvállalta magát a mai napra. Reggel még lemondhat egy és mást, de később már nem.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha szingli, és jól is érzi magát, akkor semmi gond. De a tavasz közeledtével sok egyedülálló Ikrekben erősödik fel a gondolat, hogy változtasson ezen. Ehhez azonban először is az önbizalmát kell helyreállítania, és végiggondolni, milyen is önnek az ideális társ.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Egy nagy feladattal birkózhat meg a mai napon. Esetleg sikerülhet pontot tennie egy régóta elhúzódó kényes ügy végére. Jogosan büszke magára! A sors még pluszszerencsével is megáldja: váratlan jó hírt kap délután.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nagyszerűnek ígérkezik ez a nap, több szempontból is: egyrészt érzi már a tavaszi energiákat, és emiatt amúgy is maga mögött hagyja a borús gondolatokat. Másrészt a szerencse is elkíséri ezen a napon, és csupa jó hírt kaphat.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Akárki akármit is mond, jók az ötletei, tartson ki mellettük. Az sem baj, és nem válik a jelleme kárára, ha valamilyen pluszsegítséget is igénybe vesz a megvalósításhoz. Az érvényesüléshez kevés a tehetség. Aktívnak kell lennie!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Csütörtökön egy ismerősével való kapcsolatában állhat be változás. Nagyon megmelengeti a szívét, hogy a másik milyen segítőkész önnel. Úgy általában is érzi, mennyien szeretik, ami elégedetté és boldoggá teszi.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Azt, hogy a párkapcsolata kiegyensúlyozott és harmonikus, elsősorban a társának köszönheti. Ő az, aki nagyon is sokat tolerál mostanában. Ideje lenne, hogy valamiféle hálát is mutasson feléje, hogy helyre billenjen az egyensúly.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Itt az ideje annak, hogy a dolgai irányítását a kezébe vegye. Minél inkább így tesz, annál kevesebb meglepetésben lehet része az elkövetkező időben. Igaz, a változások még önt is meglephetik, de alkalmazkodó készsége maximális.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Munkás időszakra számíthat, de meg is lesz a jutalma: hamarosan nagyobb pénz állhat a házhoz. Nemcsak a saját, hanem a családtagjai pénzügyeivel is többet kellene foglalkoznia. Most az ő pénzüket is megszaporíthatja, nemcsak a sajátját.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma váratlan öröm éri: valaki meglepheti valamivel, vagy az élet hozza úgy, hogy jól alakul egy ügy, amiről magában már lemondott. Egy ismerősétől is olyan híreket hallhat, amik nagyon meglepik, de jó értelemben.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ha valamilyen hivatalos elintézni valója van, akkor jól teszi, ha rögtön azzal kezdi a napját. A nap további részében ugyanis zavarba ejtő jelenetekre, időhúzásra számíthat. De, ha a legfontosabbon már túl van, akkor ez nem fogja úgy aggasztani.