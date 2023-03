Furcsa hírt kap ma a Bak! Nagyon vigyázzon, hogy dönt

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma a józan ész szava és a szíve között kellene választania, mert mindkettő más irányba tereli. Ha nem teljesen biztos magában, inkább halassza el a döntést! Lehet, hogy még nincs itt az ideje. Hamarosan talán új fejlemények tükrében vizsgálhatja a dolgokat ismét.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hétfőn ingadozó hangulatban telik a napja és a szokottnál is érzékenyebben reagálhat egy negatív hírre vagy a negatív emberre. Jobban is tenné, ha elkerülné azokat a szituációkat, melyek felesleges konfliktusokkal terhelnék.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kikapcsolni néha nehéz, hiszen a gondolatainkat legnagyobb részben az előttünk álló feladatok töltik ki. Ne feledje azonban, hogy nem csak munkából áll az élet. Ma lehet egy szuper élménye, ha esélyt ad neki!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Hétfőn egész nap nagyon elfoglalt lesz valamivel és talán néha még az is eszébe jut, hogy a háta közepére nem kívánja ezt az egészet. Ne erre gondoljon, inkább azzal foglalkozzon, hogy mennyire fogja élvezni a most elvégzett munka eredményét később. Pihenni ráér akkor is, ha elérte a célját.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma egy érdekes, kalandos dolgot ajánlanak önnek, méghozzá valaki olyan, akiben amúgy megbízik és ad a véleményére is. Ez azonban ne jelentse azt, hogy gondolkodás nélkül rábólint a dologra. Könnyen lehet az is, hogy ami neki egy remek testhezálló lehetőség, az önnek már nem felel meg annyira.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Minden pillanat új döntéshelyzet, s ezzel új jövő elé állít minket. Ez a mai napra fokozottan érvényes a Szűz jegyűeknek. Sok múlik azon, hogy meglátja-e a konfliktusokban rejlő lehetőségeket. Higgyen a jóban!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Úgy érzi, szüksége lenne valami változásra, újításra. Csak arra nem tud még rájönni, hogy miben is kellene változtatni. Az utóbbi időben túl sokfelé kapkodott, de valahogy semmit sem fejezett be. Kezdje egy félbehagyott dologgal.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Felszabadultságra, önfeledtségre számíthat a mai napon, amiben már régen nem volt része. Úgy érzi, mintha sikerült volna visszaforgatni az idő kerekét, mintha a múlt nyugalma visszatért volna. Folytassa így tovább!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Elismerésre számíthat, méghozzá olyantól, akitől a legkevésbé várta volna. A sok éven át tartó, önzetlen munkálkodást valamilyen téren végre észreveszik, és megjutalmazzák. Megértheti, hogy semmi sem volt hiábavaló.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma, ha egy furcsa hírt kap, vagy egy különleges ajánlattal keresik meg, fontolja meg, hogyan viszonyul hozzá. Nagy az esélye annak ugyanis, hogy mindez egy új időszak előszele, ami érintheti a magánéletét, vagy akár a karrierjét is.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma ösztönzően hathat önre egy hír, vagy egy ismerős által elmesélt történet és könnyen lehet, hogy mindez arra bátorítja, hogy lépjen végre egy régóta húzódó ügyben. Talán egy régi szokástól szabadulnál, de az is elképzelhető, hogy itt lenne az ideje újakat felvennie, valami újba fogni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Kétfélére vágyik, de ez igazából ugyanannak a dolognak a két oldala. De amíg a legcsekélyebb kételye van, valóban nem jó belemenni. Csak ha biztos a dolgában teljesen.