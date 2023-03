Ezt a 3 ételt kerüld a puffadás elkerülése érdekében

Mindannyiunknak megvannak azok a bizonyos ételek, amik nélkül nem bírunk ki egyetlen napot sem, mint például a csokoládé, a hamburger vagy egy doboz kóla. De bármennyire is finomak ezek, egyes finomságok "gázos" és kellemetlen érzést keltenek bennünk. Rhiannon Lambert táplálkozási szakértő három ételt sorolt fel, amelyeket szerinte érdemes teljesen elhagyni, mert még olyan súlyos betegségek kockázatát is csökkenthetjük, mint a rák.

Mindannyiunkkal volt már olyan, hogy a legrosszabbkor jött a puffadás Fotó: pixabay

A hivatalosan regisztrált táplálkozási szakértő és a The Science of Nutrition szerzője , Rhiannon Lambert megosztott néhány tippet is, amelyekkel elkerülhető a kellemetlen puffadás - számol be a The Sun.

Milyen ételeket kerüljünk?

1. Vörös és feldolgozott húsok

Rhiannon a Sun Health-nek elmondta:

A vörös és a feldolgozott húsok nagyobb fogyasztása növelheti a vastagbélrák kockázatát.

Az NHS útmutatása szerint a húsokat akkor dolgozzák fel, ha füstöléssel, pácolva, sózva vagy tartósítószerrel tartósították. Ezek közé tartozik a kolbász, a sonka és a szalonna, valamint az olyan húsok, mint például a szalámi, felvágottak.

Ha ezeket fogyasztjuk, akkor a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását is kockáztatjuk a bennük lévő nagy mennyiségű telített zsír miatt – mondta Rhiannon.

"Tehát a legjobb elkerülni ezeket, vagy minimálisra csökkenteni a bevitelt" - tette hozzá. Számos tanulmány összefüggésbe hozta a népszerű reggeli ételekben, például a szalonnában és a felvágottakban található nitrátokat a bélrákkal.

2. Rágógumi

Azt gondolhatnánk, hogy egy étkezés után bekapott rágógumi ártalmatlan lehet, hisz nem is igazán számít ételnek, mert nem nyeljük le jó esetben. Rhiannon azonban óva int a rágógumizástól, főleg ha a puffadást akarjuk elkerülni.

"Ha rendszeresen rágózunk, különösen ha nyitott szájjal, lenyelhetjük a felesleges levegőt, ami puffadást vagy gázképződést okozhat" - magyarázta.

3. Szénsavas italok

A szénsavak italok hasonlítanak a rágógumihoz ebben a tekintetben, mivel ezekben lévő buborékok levegőt tartalmaznak

- folytatta Rhiannon.

"Ez a levegő bejut az emésztőrendszerünkbe, és felfúvódást vagy gázosságot okozhat. Az ilyen üdítőitalok gyakran magas cukortartalommal is rendelkeznek, ezért fontos, hogy odafigyeljünk fogyasztásunkra, hogy ne lépjük túl a napi 30 gramm hozzáadott cukrot" - tette hozzá a táplálkozási szakértő.

Hogyan kerülhetjük el a kellemetlen gázokat és a puffadást?

Rhiannonnak volt néhány hasznos tippje a gázok és a puffadás kezelésére is.

"Egyes élelmiszerek hajlamosabbak gázképződést okozni, ami puffadáshoz vezet, például a bab, egyes zöldségek és az erjesztett élelmiszerek" - mondta Rhiannon. Azonban nem kell teljesen elhagynia ezeket az ételeket, mivel ezek is magas rosttartalmúak - jegyezte meg. Végső soron a kiegyensúlyozott táplálkozás a lényeg.

Rhiannon elmondta: "Sokak számára a rostban gazdag étrend valóban csökkentheti a puffadást és javíthatja az emésztést, ezért ügyeljünk arra, hogy ezeket a kiegyensúlyozott, egészséges és változatos étrend részeként fogyasszuk."

"Ha a puffadás azért jelentkezik, mert székrekedésünk van, a rostban gazdag ételek, például az avokádó, az alma, a teljes kiőrlésű gabonák, a bab és a hüvelyesek fogyasztása elősegítheti az élelmiszerek bélrendszeren való átjutását, és csökkentheti a puffadás tüneteit."

A rendszeres mozgással, sétálással vagy jógával szintén javíthatjuk az emésztést, a mozgás megelőzi a puffadást és eltávolítja a bennrekedt gázokat - mondta a szakértő a The Sun-nak.

+1 tipp: rágjuk meg az ételt rendesen

A rágás módja is befolyásolhatja és megállíthatja a has kellemetlen duzzanatát.

„Evés közben csukott szájjal és alaposan rágjuk meg az ételt, nehogy lenyeljük a felesleges levegőt, ami fokozhatja a puffadást” – tanácsolta végül Rhiannon.