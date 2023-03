Erre a két csillagjegyre komoly konfliktus vár szombaton

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma történik valami, ami rávilágít, hogy érdemes lenne átgondolnia egy kicsit az életét és a világhoz, emberekhez való viszonyát. Különösen azzal kapcsolatosan, hogy melyek azok a személyek, akik soha semmit nem adnak önnek, mégis folyton rabolják az energiáit...







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha változtatni szeretne valamit az otthoni környezeten, a mai nap igazán alkalmas arra, hogy ennek érdekében végre tényleg tegyen is valamit. Ne tartson az újtól és az ismeretlentől, merjen változtatni, de azért óvakodjon a túlságosan radikális lépésektől is. Ha hirtelen egy nagyot lép, talán később meg is bánja.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Van valami, amire vágyik, amit már régóta tervez? Ne várjon senki helyeslésére, vagy véleményére! Ha valamit akar, kezdjen bele végre, ez ugyanis az ön élete és főként önnek kell menedzselnie!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Van az életében egy szituáció, vagy egy kapcsolódás, akár szerelmi, akár baráti, amelyben mostanság nem érzi magát túlzottan jól, ráadásul sikerélményt sem kínál. Talán itt az ideje, hogy kilépjen ebből és olyan helyzetbe navigálja magát, ami jobban megfelel az elvárásainak.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma egy egy kisebb konfliktussal kell megbirkóznia, de Oroszlánként ön nem az a fajta ember, aki hagyja, hogy egy ilyen helyzet sokáig fennálljon, valószínűleg ezt is hamar meg fogja oldani. Legyen ez azonban egy intelem is arra, hogy vannak kérdések, amelyekre választ kell adnia a közeljövőben.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szombaton élesebben látja a dolgokat a többieknél és talán több információval is rendelkezik az átlagnál, így nem téved, ha azt gondolja, mindenki jobban tenné, ha most önre hallgatna egy ügyben. Adjon tanácsot a környezetének, de ne legyen erőszakos, mert az nem fog célra vezetni.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma egy helyzetben, amely talán mások számára nehezen átlátható, ön egyből tudni fogja, mit kell tenni. Ráadásul szombaton a kedvező bolygóállások miatt lelkileg is elég erős ahhoz, hogy belefogjon a dologba és talán ahhoz is, hogy másokat is meggyőzzön erről.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma valaki pletykál önről, és rossz hírét kelti, de önnek nem muszáj mindezt szó nélkül tűrni. Ha úgy érzi, önnek van igaza, álljon ki magáért és mondja el az érveit. Ügyeljen azonban arra, hogy ne ragadtassa el magát, könnyen lehet ugyanis, hogy ezzel az ellenfele malmára hajtja a vizet.













Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szombaton alkalma nyílik rá, hogy valakit támogasson, segítsen, de talán nem teljesen biztos abban, hogy ezt a megfelelő módon teszi. Ne bizonytalankodjon, csak tegye, amit a szíve diktál! Ne feledje, hogy az ilyesmit az élet mindig sokszorosan visszaadja önnek.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma szellemileg és testileg is tökéletes állapotban lehet, így a mai nap igazán alkalmas lehet arra, hogy belevágjon abba a bizonyos dologba, melyre már jó ideje készül és amit eddig folyton halogatott. A mai napnak különleges ereje van az ön számára.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szombaton egy hír, vagy információ, igencsak felkeltheti a figyelmét és olyan gondolatokat, sőt cselekedeteket is megindíthat önben, melyek talán még önmaga számára is meglepetést okoznak. Talán támogatni fog egy ügyet, vagy elkezd egy téma iránt izgatottan érdeklődni.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma támogatásért fordulhat önhöz valaki, talán egy barát, vagy egy rokon, akit szeret és tisztel. Ez pénzügyeket is érinthet, így nehéz dilemma elé állíthatja, ha ugyanis eleget tesz a kérésének, megváltozhat az önök közt lévő viszony. Gondolkodjon, keressen optimális megoldást!