Ekkor találod meg a szerelmet! Tavaszi, nyári horoszkóp!

Kos

III. 21.–IV. 20.

Így, a tavasz elején csak úgy árad a Kosból a szerelmi energia, amelyre a potenciális partnerek szinte harapnak. Valakibe bele is gabalyodik a Kos, akivel a vonzalom kölcsönös és olyan erős lesz, hogy a Kos elgondolkodik a családalapításon is. Áprilishoz közeledve azonban a szenvedély és az érzelmek viharai alábbhagynak, ezeket felváltja a romantika. Nyáron a Kosnak lehetősége nyílik a könnyed flörtölésre, és jó pár, tét nélküli kalandra. Ezek nagy valószínűséggel rövid életűek lesznek. A kapcsolatban élő Kosoknál esküvő és akár egy régóta várt terhesség is lehetséges.

Bika

IV. 21.–V. 20.

A Bika tavasszal másképp fog nézni néhány régi ismerősre: akiket korábban barátnak tartott, azokban hirtelen meglátja a lehetőséget egy komoly kapcsolatra. Nem szükséges azonban régi fotóalbumokat lapozni, ugyanis az új ismeretségek is szerelmet hozhatnak. Bárkivel is hozza össze a sors, a csillagok szerint hosszú távra tervezhet a Bika az illetővel. A tavaszi romantika aztán nyárra igazi szenvedéllyé növi ki magát. Nyáron nagy a valószínűsége annak, hogy a Bika valamiért egy régi kapcsolata után kezd vágyakozni, emiatt akár válaszút elé kell majd állnia. Nehéz döntés lesz, de hosszú távú.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Az elkövetkezendő pár hónapban az Ikrek gyakran hallhatják majd azt a mondatot, hogy „tartsunk szünetet”. Ezt az ajánlatot nem is szabad visszautasítani, hiszen az ősz végéig nehezebb lesz megtartani a tartós kapcsolatokat is. A türelem azonban megéri, mert a jutalom egy erős szerelem lesz. Az egyedülálló Ikreknek minden esélye megvan arra, hogy párt találjon, ennek pedig esküvő lehet a vége. A leendő társ nagy valószínűséggel a közelben van. A családos Ikreknek nem kell drasztikus változásoktól tartania, a csillagok szerint romatika járja át a tavaszt és a nyárt.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Érdekes és ígéretes ismeretségeket hoz a tavasz és a nyár az egyedülálló Rák számára, amelyektől garantáltan elveszti a fejét. Ezért, ha szeretne végre párra találni, gyakrabban látogasson el különféle rendezvényekre – a boldogság valahol odakint vár rá. A kapcsolatban lévő Rák jobb, ha visszafogja magát, főleg áprilisban. Itt nem kizárt egy csábító ismeretség, amelynek hatására mindent dobna, ám ez rossz út! Ez a kaland fájdalmas lesz, és nem vezet semmi jóra. Ha a Rák kibírja és otthon marad, a jutalma egy szinte nászútba illő időszak lesz. Viták persze jönnek, de minden a helyére kerül.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

A magányos Oroszlánok számára márciusban minden esély megvan egy olyan szerelemre, amely tartós lesz, de megjelenik valaki, aki mindezt tönkre akarja majd tenni. Ez a rosszakaró a legközelebbi környezetben található. Ne engedjen a provokációknak, ne higgyen a pletykáknak! Ha nem hagyja az Oroszlán, hogy mások tönkretegyék az új kapcsolatát, a nyár romantikus lesz, rengeteg randevúzással, szárnyalással. A foglalt Oroszlánnál eljön a pillanat, amikor mind a két fél elkezd oldalra nézegetni. Egy idő után el kell majd dönteni, hogy így ez rendben van-e vagy külön folytatják, esetleg megoldják.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Most kell szakítania annak a Szűznek, aki ezt már régóta szerette volna megtenni. Vágja el a régi kötelékeket, és lépjen tovább. Igaz, vélhetően májusban megjelenik az ex, de nem érdemes mellette dönteni, mert újból szakítás lesz a vége. A tartós kapcsolatban élő Szűz kalandozni szeretne, ezért úgy érzi, megengedheti magának a könnyed flörtölést, ami katasztrofális következményekkel, könnyekkel járhat. Furcsa játék, hogy az év vége felé majd ő érzi úgy, hogy a partnere hanyagolja, és óriási féltékenységi jeleneteket rendez majd. Ha ezen a rossz érzésen sikerül túllépni, az megerősítheti a kapcsolatot.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

A magányos Mérleg, akik esetleg arról álmodozott, hogy megtalálja a szerelmet, reménykedhet a tavaszban. Ekkor érdekes találkozás vár rá. Ha ez tavasszal nem sikerül, hagyja a próbálkozást jövőre, mert a csillagok egyelőre nem ígérnek semmi tartósat. A foglalt Mérlegnek pedig többet kell tennie a kedveséért, hiszen itt meg veszélybe kerül a bizalom. Lehet, hogy egy kis türelem sem ártana, és a kedvese is megnyugszik, alkalmazkodóbbá válik. Addig is mindenesetre fel kell készülni a konfliktusokra, a vitákra és arra, hogy tudatosítsa megában: mindez talán mégsem annyira vészes, mint amennyire tűnik.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Ha régóta szeretné visszakapni a Skorpió a régi szerelmét, úgy idén minden esélye megvan erre. Csak dobjon minden régi sérelmet a kukába és kezdődhet a visszahódítási procedúra. A párkapcsolattal rendelkező Skorpió sok rosszat hall majd a párjáról, ami nem tetszik neki, illetve nála is megjelenik egy régi szerelem. Ha a nagy kísértés ellenére sikerül ellenállni, úgy romantika, új érzelmek várnak rá, valamint egy megérdemelt pihenés. A harmónia aztán újra elkezdhet felborulni. Az elválás elkerülése érdekében tegyen engedményeket, és töltsön több időt a kedvesével.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Az év eleje a Nyilas számára romantikus és mindent átható volt, de most már egy kis játékosságra vágyik, egy kis szenvedélyre, ám arra érdemes figyelni, hogy a párja is vevő-e erre a játékra, mert könnyen elmenekülhet. Nehéz dolog egy Nyilasnak uralkodnia az érzelmein, de jobb, ha megteszi, mert csak szétbontja a hangulatával a kapcsolatot, amelyre ugyanakkor szüksége van minden téren. Egy kis higgadtság harmóniát hozhat. Ehhez elég lenne őszintébbnek és megértőbbnek lenni. A magányos Nyilasra a szenvedélyek tengere vár, és az egyik találkozás igaz szerelemmé válhat.

Bak

XII. 22.–I. 20.

A Baknak minden esélye megvan arra, hogy szerelmi téren elérje a vágyait. 2023-ban képes lesz megtalálni a boldogságot egy olyan személlyel, akinek erényei az őszinte tiszteletét és csodálatát váltják ki. Ez a kapcsolat a harmóniára és az egymásra figyelésre fog épülni. A kapcsolatokban élő Bakot apró viszályok várják. Áprilisban a bizalmatlanság miatt, nyáron pedig azért, mert a Bak túlzottan nagy szabadságot szeretne majd. Ez az érzés elég sok keserűséget hoz mind a kettőjüknek, és előfordulhat, hogy valaki kimondja a végét.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Ha eddig a Vízöntő mindent megtett, hogy megtalálja a szerelmet, de nem sikerült, akkor most jött el az ő ideje! Annyi lehetőség hullik az ölébe a közeljövőben, hogy csak kapkodja a fejét. Arra kell majd vigyáznia, hogy a megfelelőt válassza. A csillagok szerint ez a szerelem az anyakönyvi hivatalba vezet. De persze, nem kötelező: ha nem akar, ne menjen. A kapcsolatban élő Vízöntő szeretne utánanézni párja hűségének, ám ennek semmi értelme, legfeljebb annyi következménye lesz, hogy rengeteg vihart hoz maga után a kutakodás. Többet kellene beszélgeti és gondolkodni a gondok megoldásáról.



Halak

II. 20.–III. 20.

Az egyedülálló Halak felejtse el a párkeresést nyárig, csináljon inkább valami hasznosat. A csillagok nyárra ígérnek egy olyan ismeretséget, amelyik mindet visz. Ez a találkozás szokatlan körülmények között fog megtörténni, és fenekestül forgatja fel a Halak életét, olyannyira, hogy az esküvő is hamar szóba kerül. A kapcsolatban élő Halaknál nyugalom lesz, ám felébred a kisördög, és folyton egy régi kapcsolata jár majd a Halak eszében. A gond csak ott kezdődik el, amikor erre a kedvese ráérez. Jó lesz megjegyezni, hogy a kilengéseket kevés ember viseli el.