Ma még mehet a habzsidőzsi, de már nem sokáig

Húshagyókedd a farsangi időszak utolsó napja. Ahogy a neve is mutatja, ezen a napon lehet utoljára húst fogyasztani – már ha betartjuk a keresztény egyházi előírásokat, utána negyven napon át böjtölhetünk.

Fotó: Pixabay

A hagyomány szerint a téllel együtt vége a nagy evészetnek is, itt az ideje a megtisztulásnak. A Mindmegette összegyűjtötte, milyen szokások élnek ezen a napon, és ad néhány ötletet arra is, hogy milyen ételek kerülhetnek a tányérra.

A húshagyókedd a nagyböjt kezdetét megelőző utolsó nap a keresztény egyházi évben, azaz a hamvazószerda előtti nap. Mozgó dátumú ünnep, ami azt jelenti, hogy naptári helye a húsvét időpontjától függ: az onnan visszaszámított hetedik vasárnap utáni kedd, vagy ha így bonyolult, a húsvétvasárnap előtti 47. nap ez.

A farsangi szezon utolsó napját a legtöbb helyen karnevállal, télbúcsúztató, tavaszköszöntő fesztivállal ünneplik. Talán a leghíresebb a New Orleans-i karnevál, amely a Mardi Gras (szó szerint kövér kedd) néven elhíresült felvonulásnak ad otthont, de húshagyókeddre esik a velencei karnevál zárónapja is. Nagy-Britanniában (illetve az angolszász országokban) Pancake Daynek, azaz Palacsinta Napnak is nevezik, nem véletlenül. A háztartásban található tojás és zsír böjt előtti elfogyasztásának egyik legegyszerűbb (és tegyük hozzá: legfinomabb) módja ugyanis a palacsinta készítése.

Persze nemcsak palacsintát ehetünk a böjt alatt, a lényeg csak az, hogy tilos húst és húskészítményeket fogyasztani. Míg korábban a tejet és tejtermékeket, a tojást és a halat is mellőzték a böjti időszakban, mára ezekről már akkor sem kell lemondanunk, ha szigorúan vesszük a vallási előírásokat.