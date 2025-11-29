Vajon most melyik Orbán-pulcsi kel el legelőször? Új is a terítéken!

Győrben, az első Háborúellenes gyűlésen percek alatt elkapkodták az Orbán-firkás és az Orbán Pride-os pulóvereket és pólókat. Szabó Zsófi egy Orbán-rajzos pulóverben vezette a műsort Győrben, neki még jutott, ám sokan már hiába álltak sorba.

A Nyíregyházán tartandó második Háborúellenes gyűlésen is nagy roham várható a pulcsikat árusító standokon. Vajon most melyik kel el előbb? Ahogy látható, új dizájn is megjelent.