Vajon most melyik Orbán-pulcsi kel el legelőször? Új is a terítéken!

Hatalmas sikere van az Orbán-firkás és az Orbán Pride-os pulóvereknek és pólóknak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 10:09
pulcsi Háborúellenes Gyűlés Nyíregyháza

Győrben, az első Háborúellenes gyűlésen percek alatt elkapkodták az Orbán-firkás és az Orbán Pride-os pulóvereket és pólókat. Szabó Zsófi egy Orbán-rajzos pulóverben vezette a műsort Győrben, neki még jutott, ám sokan már hiába álltak sorba.

A Nyíregyházán tartandó második Háborúellenes gyűlésen is nagy roham várható a pulcsikat árusító standokon. Vajon most melyik kel el előbb? Ahogy látható, új dizájn is megjelent.

 

 

