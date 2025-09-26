Szentkirályi Alexandra: Ilyen undorító és gusztustalan támadás még senkit sem ért a modern magyar politikában

Szentkirályi Alexandra legfrissebb Facebook-posztjában arról írt, hogy a legmocskosabb bűnökkel vádolni embereket bizonyíték nélkül, a legundorítóbb a modern magyar politikában.
Szentkirályi Alexandra hosszabb üzenetet fogalmazott meg közösségi oldalán az álhírgyártókról: „A leggyengébb kamu a sajtóban, amit valaha láttam.”
A megosztásában így írt:
A legmocskosabb bűnökkel vádolni embereket bizonyíték nélkül,
hazugságokra alapozva, külföldről fizetve, jól megszervezve,
szándékosan.
Ilyen undorító és gusztustalan támadás még senkit sem ért a modern
magyar politikában.
📍A Szőlő utcában nincs gyermekotthon,
📍Ózdon nincs gyermekotthon,
📍az ügyben kiskorú érintett nincs,
📍politikus érintettsége nincs.
A leggyengébb kamu a sajtóban, amit valaha láttam. Ilyen rossz formában
vannak a külföldi szolgálatok? Erre futja?
Hazugság az egész. Névtelen betelefonálókkal, bizonyíték nélkül, a brit
hírszerzés által fizetett emberektől.
És akik ezt terjesztették? Vályi úr? Noár? Pottyondy? Magyar Péter?
Tényként állítani emberekről, hogy pedofilok pusztán elvakult
gyűlöletből? Ez az ő ajánlatuk a magyar embereknek? Erre a világra és
értékrendre akarnak lecserélni minket?
6-7 perces gyűlölködő, hazug videók forgatása közben nem jutott idő a
Szőlő utcát beírni Google-be és megnézni a szögesdrótokat és kamerákat?
Vagy az ózdi járást megnézni, hogy nincs is ott gyermekotthon?
Rengetegen követik őket, ez felelősséggel jár. Nem hazudozhatnak
összevissza.
Ha az ő hazug, alaptalan hergelésük miatt bántanak valakit, büszkék
lennének magukra? „Jajj ugyan ilyen nem lesz?” Most történt meg
Amerikában.
Nem, nem és nem. Ennek az álhírbotránynak a legsúlyosabb következményei
kell legyenek. Minden politikus, újságíró, külföldi ügynök, influenszer
és ezek oly gyakori keverékének, felelnie kell a tetteiért.
Minden magyar embert veszélybe sodortak. Ilyen összehangolt akcióval
taszítottak már káoszba országot. Ez a közrend és az államszervezet
ellen elkövetett támadás volt.
Aki ebben részt vett, súlyos jogi következményekre számíthat. Ez a
nemzet és minden magyar ember személyes biztonságának érdeke.
