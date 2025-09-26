RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Ilyen undorító és gusztustalan támadás még senkit sem ért a modern magyar politikában

Szentkirályi Alexandra legfrissebb Facebook-posztjában arról írt, hogy a legmocskosabb bűnökkel vádolni embereket bizonyíték nélkül, a legundorítóbb a modern magyar politikában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 13:35
Módosítva: 2025.09.26. 13:46
Szentkirályi Alexandra hosszabb üzenetet fogalmazott meg közösségi oldalán az álhírgyártókról: „A leggyengébb kamu a sajtóban, amit valaha láttam.”

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra: „Hazugság az egész.”

A megosztásában így írt:

A legmocskosabb bűnökkel vádolni embereket bizonyíték nélkül,

hazugságokra alapozva, külföldről fizetve, jól megszervezve,

szándékosan.

Ilyen undorító és gusztustalan támadás még senkit sem ért a modern

magyar politikában.

📍A Szőlő utcában nincs gyermekotthon,

📍Ózdon nincs gyermekotthon,

📍az ügyben kiskorú érintett nincs,

📍politikus érintettsége nincs.

A leggyengébb kamu a sajtóban, amit valaha láttam. Ilyen rossz formában

vannak a külföldi szolgálatok? Erre futja?

Hazugság az egész. Névtelen betelefonálókkal, bizonyíték nélkül, a brit

hírszerzés által fizetett emberektől.

És akik ezt terjesztették? Vályi úr? Noár? Pottyondy? Magyar Péter?

Tényként állítani emberekről, hogy pedofilok pusztán elvakult

gyűlöletből? Ez az ő ajánlatuk a magyar embereknek? Erre a világra és

értékrendre akarnak lecserélni minket?

6-7 perces gyűlölködő, hazug videók forgatása közben nem jutott idő a

Szőlő utcát beírni Google-be és megnézni a szögesdrótokat és kamerákat?

Vagy az ózdi járást megnézni, hogy nincs is ott gyermekotthon?

Rengetegen követik őket, ez felelősséggel jár. Nem hazudozhatnak

összevissza.

Ha az ő hazug, alaptalan hergelésük miatt bántanak valakit, büszkék

lennének magukra? „Jajj ugyan ilyen nem lesz?” Most történt meg

Amerikában.

Nem, nem és nem. Ennek az álhírbotránynak a legsúlyosabb következményei

kell legyenek. Minden politikus, újságíró, külföldi ügynök, influenszer

és ezek oly gyakori keverékének, felelnie kell a tetteiért.

Minden magyar embert veszélybe sodortak. Ilyen összehangolt akcióval

taszítottak már káoszba országot. Ez a közrend és az államszervezet

ellen elkövetett támadás volt.

Aki ebben részt vett, súlyos jogi következményekre számíthat. Ez a

nemzet és minden magyar ember személyes biztonságának érdeke.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
