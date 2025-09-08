Szánthó Miklós: Figyelem, megint hazudik a Tisza!

Az egyedülálló szülők, pláne az édesanyák – többek között – az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosultak:

családi adókedvezmény (melyet a Tisza ugye »felülvizsgálna«), melynek összege most nőtt 50%-kal, január 1-jétől meg még nő 50%-kal,

három-, majd szintén jövő évtől a kétgyermekes édesanyák teljes adómentessége,

gyes és gyed adómentessége,

családi pótlék,

a Falusi CSOK és a CSOK-hitel, ahogy az nyilván az Otthon Start program is.