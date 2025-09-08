RETRO RÁDIÓ

Szánthó Miklós: Figyelem, megint hazudik a Tisza!

A közösségi oldalán hívta fel erre a figyelmet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.08. 17:20
Módosítva: 2025.09.08. 17:40
Tisza pótlék hazudik Falusi CSOK Szánthó Miklós

„FIGYELEM, MEGINT HAZUDIK A TISZA!” – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán Szánthó Miklós.

Szánthó Miklós
Szánthó Miklós erre hívta fel a figyelmet Fotó: Alapjogokért Központ

Erre hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós

Még jóformán be sem lépett a politikába, de a hétvégi kamukötcsei tiszás izén a párt újdonsült alelnöke, Forsthoffer Ágnes azt mondta: »a gyereküket egyedül nevelő nők nem kapnak semmilyen támogatást«. EZ HAZUGSÁG!

– emelte ki.

Az egyedülálló szülők, pláne az édesanyák – többek között – az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosultak:

▪️családi adókedvezmény (melyet a Tisza ugye »felülvizsgálna«), melynek összege most nőtt 50%-kal, január 1-jétől meg még nő 50%-kal,

▪️három-, majd szintén jövő évtől a kétgyermekes édesanyák teljes adómentessége,

▪️gyes és gyed adómentessége,

▪️családi pótlék,

▪️a Falusi CSOK és a CSOK-hitel, ahogy az nyilván az Otthon Start program is.

– sorolta fel.

Ez nem kimerítő felsorolás, csak a lényeg – amit Forsthoffer »elfelejtett« megemlíteni. Vagy lehet, hogy a Tisza jövőbeli terveiről beszélt és Magyar Péterék mindet megszüntetnék?

– zárta a bejegyzését Szánthó Miklós.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu