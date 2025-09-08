Szánthó Miklós: Figyelem, megint hazudik a Tisza!

A közösségi oldalán hívta fel erre a figyelmet.
„FIGYELEM, MEGINT HAZUDIK A TISZA!” – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán Szánthó Miklós.
Még jóformán be sem lépett a politikába, de a hétvégi kamukötcsei tiszás izén a párt újdonsült alelnöke, Forsthoffer Ágnes azt mondta: »a gyereküket egyedül nevelő nők nem kapnak semmilyen támogatást«. EZ HAZUGSÁG!
– emelte ki.
Az egyedülálló szülők, pláne az édesanyák – többek között – az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosultak:
családi adókedvezmény (melyet a Tisza ugye »felülvizsgálna«), melynek összege most nőtt 50%-kal, január 1-jétől meg még nő 50%-kal,
három-, majd szintén jövő évtől a kétgyermekes édesanyák teljes adómentessége,
gyes és gyed adómentessége,
családi pótlék,
a Falusi CSOK és a CSOK-hitel, ahogy az nyilván az Otthon Start program is.
– sorolta fel.
Ez nem kimerítő felsorolás, csak a lényeg – amit Forsthoffer »elfelejtett« megemlíteni. Vagy lehet, hogy a Tisza jövőbeli terveiről beszélt és Magyar Péterék mindet megszüntetnék?
– zárta a bejegyzését Szánthó Miklós.
