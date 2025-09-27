Álhírbotrány: Mentik a bőrüket a rágalmazók

Ezt posztolta Hont András a Heti Válasznak üzenve:

A Válasz Online közben pedig már a megrágalmazott Semjén Zsolt megvédését sürgeti, vette észre Mandula Viktor:

Közben elismerte a Demokratikus Koalíció politikusa, hogy bizonyítékok nélkül vádolták meg Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest a Szőlő utcai javítóintézet kapcsán kirobbant álhírbotrányban – írja a Ripost.

„Majd ha lesznek bizonyított információink, akkor azokat nyilvánosságra hozzuk” – fogalmazott Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője a Hír TV kérdésére, aki egyben elismerte,

mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot.

Arató Gergely arról is beszélt, továbbra is várják a bizonyítékokat. Miután a riporter megkérdezte, miért nem akkor tesznek fel kérdéseket és tesznek lépéseket, ha már konkrét bizonyítékokkal tudnak szolgálni, a DK politikusa azzal mentegetőzött, amikor még nem ismerik a válaszokat, és ha valamiről nincs konkrét információ vagy nem bizonyított, szerinte akkor kell kérdéseket feltenni.

Noha konkrét bizonyítékokkal a DK elnöke, Dobrev Klára sem tudott szolgálni, Gyurcsány Ferenc volt felesége továbbra is azt állítja: a kormány elhallgatja az igazságot. Dobrev Klára azt állította, hogy megalapozottan vádolták meg Semjén Zsoltot.

Nyomozás indult a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

A Központi Nyomozó Főügyészség vette át a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozást. A Legfőbb Ügyészség pénteki közleményében azt írta, a minden részletre kiterjedő vizsgálatra egy külön nyomozócsoport alakult.

Mint ismert, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben. – A Legfőbb Ügyészség – a büntetőeljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – a mai napon úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el – jelezte a hatóság.

Horn Gábor kiállt a miniszterelnök-helyettes mellett

A volt SZDSZ-es politikus, Horn Gábor az ATV Start című műsorában a Szőlő utcai javítóintézetben kirobbant botrányról kifejtette: személyesen is jól ismeri az ügyben a baloldal által igaztalanul megvádolt Semjén Zsoltot és kizárnak tartja, hogy a vádak igazak legyenek.

Én Semjént személyesen jól ismerem. Kizártnak tartom, hogy ez megtörtént volna vele. Ez az én személyes véleményem

– fogalmazott. Hozzátette: „Nem lehet valakit még úgy se belekeverni egy ilyenbe, hogy úgy csinálok, mintha nem ő lenne, de közben mindenki tudja, hogy ő. Ez nem elfogadható, egészen addig, amíg nincs érvényes bizonyíték ezekre a szörnyű bűnökre.”