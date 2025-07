Újra megrengett a föld a Csongrádiak lába alatt: az egész országot átszelik a törésvonalak

Korábbi Földrengések Magyarországon:

Magyarországon az évszázadok alatt több jelentősebb mértékű rengés is előfordult már. Ilyen volt például az 1985-ös 4,9-es erősségű Berhidai rengés melynek következtében több épületben jelentős károk keletkeztek. 6-os erősségű legutóbb 1763-ban Komáromban volt, ahol komoly anyagi károk keletkeztek. Ez a máig tapasztalt legnagyobb magyar földrengés. Hazánk alatt több törésvonal is áthalad, amik mentén a legvalószínűbbek a rengések.

A földrengéseket az okozza, hogy az afrikai lemez jön észak felé, és ütközik az eurázsiai nagy lemezzel. Közéjük van ékelődve az Adriai mikrolemez, ami pedig nyomódik észak-kelet-felé. Ez nyomja az egész Pannon medencét és így bekerül egy ilyen harapófogóba, tehát feszültség alatt van.

Budapesten, illetve a Balaton könyékén is több veszélyeztetett terület van. A paksi erőmű és több nagyváros is törésvonalon vagy annak közelében helyezkedik el.

Veszélyeztett zónák:

Budapest környéke, például Dunaharszti, itt volt az 1956-os földrengés,

a Balaton észak-keleti csücskétől a Komáromig terjedő zóna az északi középhegység végig.

De voltak még földrengések a Jászságban és a Bükkalján is. (Eger környéke és Kecskemét) Ezeken a helyeken ismerjük a nagyobb, erősebb földrengéseket. A szakértő szerint ha például Budapesten egy 6-os erejű földrengés következne be a jövőben az olyan pusztítást végezne mint a Petrinyai földrengés volt Horváthországban 2021-ben. Azonban a szakértő arra is figyelmeztet, hogy csupán a statisztikák alapján nem lehet előre jósolni a következő nagy erejű rengés helyszínét, sem időpontját.