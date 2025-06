Újabb piszkos trükkel keresett 100 milliót Magyar Péter

Akár egy amerikai film piszkos módszerekkel ügyeskedő tőzsdei spílere, újabb trükkös húzással keresett legalább 100 milliót a budapesti tőzsdén a híres-hírhedt Tisza-vezér – írja a Ripost.

Aki ellen most is folyik a büntetőeljárás bennfentes kereskedés miatt, ugyanis törvénytelenül megszerzett értesüléseket kihasználva játszott korábban is a tőzsdén. Egy az ügyletben részt vevő bank felügyelőbizottsági tagjaként szerezhetett meg a piszkos ügylethez szükséges információkat. Bennfentes kereskedelem miatt akár öt évig terjedő szabadságvesztést, és több tízmillió forintos pénzbüntetést is kaphat. Úgy tudni, hogy ezzel kapcsolatban meg is indult ellene a büntetőeljárás, most már csak az Európai parlamentnek kellene végre felfüggesztenie a mentelmi jogát.

Magyar Péter azonban nem nyugszik, a legfrissebb hírek szerint újra nagy pénzt, legalább 100 milliót kaszált a tőzsdén, szokásához híven megint csak piszkos módszerekkel. Az már csak szokásos ráadás, hogy mindezt megpróbálja politikai eszközökkel álcázni. Az ügy részleteit a vg.hu hozta nyilvánosságra.

Magyar Péter még szerdán kijelentette a Facebook-oldalán, hogy a soron következő tőzsdei napon, azaz csütörtök reggel azonnali hatállyal eladja a tulajdonban lévő 4iG-részvényeket, egy darab kivételével.

Nyilvánvalóan azért döntött így, mert a Nemzetgazdasági Minisztérium tudatta: a kormány jóváhagyta az állami tulajdonú hadiipar piacképes részének értékesítését a 4iG bevonásával. Vagyis a tőzsdei spíler kiszagolta, hogy a részvények ára órákon belül felugrik.

De hogy ne legyen mindenkinek nyilvánvaló, hogy újra csak hatalmasat akar kaszálni: „Az állami hadiipar privatizációja egyenlő a hazaárulással” – kelt ki magából közösségi médiában. Nyilvánvalóan azért, hogy még feljebb hajtsa a részvény árfolyamot. Még véletlenül sem korábban jutott eszébe eladni a 4iG-részvényeit, hanem az utolsó pillanatig magánál tartotta, majd úgy verte nagydobra a tőzsdei trükközést, mintha annak valamiféle morális okai lennének, amelyek erre a szörnyű áldozatvállalásra késztették.