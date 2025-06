Időjárás: brutális hétnek nézünk elébe - továbbra is kitart a hőkupola

Országosan 30 fok fölötti kánikulával sőt sokfelé 35 fok fölötti hőmérsékletekkel kell számolni. Fejfájások szempontjából ez különösen kedvezőtlen. A napszúrás, hőgörcs, hőkifáradás megjelenésére és gyakoribb előfordulására, illetve a sztrók, infarktus és trombózis gyakoribb jelentkezésére is számítani kell. A szívproblémákkal és légzési problémákkal, vérnyomásproblémákkal élők esetében komoly hatásokra kell számítani. Ilyenkor gyakrabban jelentkeznek a szorongásos, akár pánikszerű reakciók is. Sokkal figyelmetlenebbek vagyunk a közlekedésben is, ami fokozott veszélyhelyzetet jelent