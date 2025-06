Rohantak a mentők, éjszaka történt meg a baj egy debreceni buszmegállóban

Baleset történt szombat hajnalban Debrecenben, a Hajnal utcában - írta meg a HAON, akiknek információi szerint egy jármű borult az oldalára a buszmegállóban.

Baleset történt szombat hajnalban Debrecenben, egy buszmegállóban / Fotó: Facebook / Debrecenben Hallottam

A lap megkeresésére a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt közölte, a balesethez őket is riasztották. A tűzoltók a helyszínen áramtalanították az autót, és a kerekeire állították. Úgy tudni, egy személy utazott a járműben, a helyszínre a mentőszolgálat munkatársai is kiérkeztek. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség eközben arról számolt be, a sofőrnél az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a rendőrség munkatársai további mintavételre előállították a jármű vezetőjét.

