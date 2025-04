Zsigó Róbert: „Ez elfogadhatatlan”

„A keddi adatok is bizonyítják, hogy szükség van az árrésstopra” – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán közzétett friss videóüzenetében.

Zsigó Róbert: „A keddi adatok is bizonyítják, hogy szükség van az árrésstopra” (Fotó: Kovács Tamás)

Zsigó Róbert azt mondta: a kormány azért vezette be az árrés-csökkentést, hogy megvédje a családokat, a nyugdíjasokat az indokolatlan és túlzó áremelésektől. Úgy folytatta, a kereskedelmi láncok március 17-e óta 30 alapvető élelmiszerkategória esetében nem tehetnek 10 százaléknál nagyobb árrést a termékeikre. Az árrésstop bevezetése óta 884 termék ára csökkent átlagosan 18,1 százalékkal; 98 élelmiszer ára legalább 40, és 21 élelmiszer ára több mint 50 százalékkal csökkent. „Ebből is látszik, hogy a kereskedelmi láncok korábban extraprofitot tettek az alapvető élelmiszerekre. Ez elfogadhatatlan” – fogalmazott Zsigó Róbert. Hozzátette, hogy a kormány folyamatosan ellenőrzi a kereskedelmi láncokat és ha nem tartják be a szabályokat, akkor szigorú büntetésekre számíthatnak. „A kormány nem fogja megengedni, hogy kifosszák a magyar embereket” – hangsúlyozta az államtitkár.