Szentkirályi Alexandra: Budapest no-go zónáját fel kell számolni!

„A kerület évek óta hallgatja a lakók panaszait, de semmit nem tesz. Az pedig nem helyes, hogy egyedül a rendőrségre van bízva a probléma megoldása. Ha a kerület és a főváros nem partner, akkor nem is lesz olyan eredmény, amilyet a fővárosiak és az óbudaiak megérdemelnének”- hangsúlyozta a helyszínen.

Gyepes Ádám és Szentkirályi Alexandra - Fotó: Metropol/Markovics Gábor

Kiss Lászlóéknak kínos lett az ügy

A kudarcok hátterében a lakosság szerint is az önkormányzat baloldali vezetésének passzivitása állt. Gyepes Ádám és Kozma János fideszes képviselőként évek óta dokumentálták a helyzetet terepbejárásokkal és nyilvános felszólalásokkal, de a válasz cselekvés helyett csak további ígéretekből állt az önkormányzat részéről.

„A kormány által meghirdetett drogellenes fellépések hatékonyan köztudatba hozták a drogproblémát, így ennek is köszönhetően most tavasszal sikeres volt az összehangolt fellépésünk az ügyben. A rendőrség a 2025 elején megkezdett razziák során ugyan számos körözött személyt letartóztatott, nyolc embert pedig drog miatt vett őrizetbe. Nagyságrendileg több száz személyt igazoltattak, de az önkormányzat csak a fokozódó nyomás hatására kezdett el aktívabban kommunikálni a problémáról”- részletezte Gyepes Ádám, III. kerületi fideszes képviselő, aki Kozma János önkormányzati, illetve Szepesfalvy Anna fővárosi kormánypárti képviselővel nyilvánosság elé tárta a no-go zóna elképesztő látványát. Ha ezek a lépések nincsenek, valószínű az önkormányzat sem lengette volna be újra a terület rendezésének tervét.

Meleg volt a pite, a baloldali városvezetés újabb ígéretet tett

Az önkormányzat 2025. március 21-én közzétett közleménye szerint, az önkormányzat júniusig „megszünteti az áldatlan állapotokat” a területen. A tervek között szerepel a szemét eltávolítása, az illegális épületek lebontása, a kamerarendszer beüzemelése, valamint a rendőri és polgárőri jelenlét fokozása. Burján Ferenc alpolgármester hangsúlyozta, hogy a tavaszi hónapokban „egységes, átfogó kipucolás” valósul meg. Ennek első lépése volt április elején az önkormányzati kommunikációs megerősítés, ahol fényképekkel dokumentálták, hogy két alpolgármester megtekintette a problémát.