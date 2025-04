„Nincs pénzünk családi nyaralásra” – mondta a feleség, elképesztő megoldást talált a férj

Nincs is jobb egy családi nyaralásnál: a szürke hétköznapokon már maga a gondolat is erőt ad és mosolyt csal az ember arcára, nem csoda, hogy történetünk főszereplői is minden évben elmennek egy családi nyaralásra. Most viszont közölte a feleség a férjével, hogy az idei nyaralást, anyagi okok miatt ki kell hagyniuk. A férj azonban – meglepő helyen húzva meg a nadrágszíjat – befizetett a 2025-ös nyaralásra. Jöjjenek a részletek!

Az apuka elintézte a családi nyaralást, meglepő, min spórolt! (Fotó: Pexel/Denniz Futalan – Képünk illusztráció)

Kifakadt egy feleség a brit Mumsnet.com közösségi oldalon, ahol nők kérnek egymástól tanácsot.

A legtöbb évben közös nyaralást szervezünk Európa-szerte, több országot meglátogatva, hálókocsis vonatokon, illetve négycsillagos szállodákban megszállva. A túráink utolsó állomásáról fapados légitársasággal repülünk haza.

– írta a nő, beismerve, hogy ez általában többe kerül, mint egy all inclusive nyaralás a sok utazás és étkezés miatt, dám ettől függetlenül rajonganak érte. Csakhogy idén lakásfelújításba kezdtek, ami sokba került, nincsen megtakarításuk és a felújítás a jelzáloghitelüket terheli. Éppen ezért a feleség azt javasolta, engedjék el a jól bevált, több állomásos külföldi nyaralást és egy szerényebb, belföldi kiruccanásra vállalkozzanak csak.

A férj viszont kijelentette: megérdemel egy tisztességes nyaralást, ha már ennyit dolgozik. Bejegyzésében a nő elárulta, hogy már hetek óta vitáznak ezen és közölte férjével, hogy nem csatlakozik egy ilyen költséges utazáshoz, amit a férj ennek ellenére lefoglalt – csak nélküle.

Múlt héten azt mondtam a gyerekeknek, hogy nem akarok nyaralni menni, és megkértem őket, hogy válasszanak: vele mennek vagy velem maradnak

– folytatta a feleség. Kiderült: a lánya az utazást választotta, a fia pedig otthon marad vele.

A férj ennek ellenére a fiának is foglalt jegyet. A feleség nem tudja, mitévő legyen. A fia ragaszkodott ahhoz, hogy nem megy nélküle, de ha mégis megy, csak még jobban eladósodnak, miközben a férje nem képes kompromisszumot kötni.

A Mumsnet.com-on sok felhasználó adott igazat a nőnek, jogosan haragszik a férjére, akivel nincs minden rendben, ha nem képes belátni a helyzetet és alkalmazkodni hozzá.

Itt a hozzáállással van baj. Őszintén szólva, nem engedhetjük meg magunknak a nyaralást, amit lefoglaltunk, de úgy döntöttünk, hogy megtesszük, mivel a gyerekek két év múlva kirepülnek a családi fészekből, és fontos számunkra, hogy addig menjünk együtt nyaralni, amíg itthon vannak. Csakhogy veletek ellentétben ez nálunk közös döntés volt, és van egy tervünk arra, hogyan fogjuk kifizetni

– szólt hozzá egy nő, aki hasonló anyagi helyzetben van, mint a posztoló.