Kegyes lesz az időjárás? Erre számíthatsz a májusi hosszú hétvégén

Azok számára, akiknek a húsvéti hosszú hétvége túlságosan zsúfolt volt ahhoz, hogy kipihenjék magukat, van egy jó hírünk. Hamarosan itt van a május elsejével kezdődő hosszú hétvége, mely újabb lehetőséget ad a kikapcsolódásra. Most az is eláruljuk, milyen programokat tesz lehetővé az időjárás.

A május elsejei hosszú hétvége időjárása kedvez majd a szabadtéri programok kedvelőinek / Fotó: Pexels

A Köpönyeg időjárás előrejelzése szerint a mostani hétvége nehézségei után a jövő héten már visszatérhet a tavasz. Mindez azt jelenti, hogy a záporok, zivatarok, viharok és a szél jelenléte egy időre nemcsak alábbhagy, de az is lehetővé válik, hogy egyre több időt tölts a szabadban.

Időjárás: kevesebb lesz az eső

Az AccuWeather előrejelzése alapján április 27-től, azaz most vasárnaptól kezdődően ugyanis fokozatosan melegszik majd az idő. A napsütéses órák számának emelkedésével pedig a nappali és az éjszakai hőmérséklet egyaránt emelkedni látszik. Nappal valamivel 20, éjjel valamivel 10 fok feletti hőmérsékletekre számíthatsz, ha az országos átlagot nézed.

A május elsejei hosszú hétvége során, mely csütörtöktől vasárnapig tart, a mostani előrejelzések szerint sokat süt majd a nap. Az égen csupán néhány gomolyfelhő jelenhet meg, azok is elszórtan. A csapadék esélye minimális, de egy-egy kisebb futó zápor, zivatar lokálisan talán kialakulhat. Az ország nagy részén ugyanakkor nem ez lesz a jellemző.

Éppen ezért, ha a május elsejét, az anyák napját és a hosszú hétvégét a szabadban szeretnéd tölteni, minden lehetőséged meglesz rá. Érdemes ugyanakkor nemcsak előre tájékozódni, hanem azt is megtervezni, hogy melyik nap, mivel töltöd majd az időd. Nem is beszélve arról, hogy a május 2-át május 17-én, szombaton kell majd ledolgoznod. Így addig jobb, ha nemcsak spórolsz az erőddel, de ki is pihened magad és a szabadban töltöd az idődet.