Hatalmas a káosz Budapesten: a Pride tüntetés ismét megbénította a fővárost - Fotók

Harmadik alkalommal szervezett Pride tüntetést és hídfoglalást Hadházy Ákos, amivel kedden kora este megbénították a főváros közlekedését.

Fotó: Kovács Dávid

Délután 5-től az Erzsébet hídon tartanak demonstrációt. A forgalom délután 5 óra után nem sokkal mindkét irányba leállt a hídon, ekkor már Pride-tüntetők sétáltak föl-alá az úttest teljes szélességében. Igaz, kevesebben vannak mint egy hete, de így is óriási a dugó és a káosz Budapest szívében.

A hídfoglalás után a tervek szerint úgy tudni, hogy a várban is Pride tüntetést tartanak majd. Hadházy állítólag ott fog éjszakázni, bár múlt heten is eltűnt a saját tüntetéséről több óra hosszára. Már azt is tudni lehet, hogy szerdán délután pedig újra elfoglalják majd az Erzsébet hidat.