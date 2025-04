A Tesco 800 üzlet bezárását jelentette be

A Tesco egész Európa egyik piacvezető szupermarketlánca. Számos termék megtalálható itt nagy választékban, vonzó áraival pedig vásárlók sokaságát tették hűségessé. Sokan a hétköznapokban is itt vásárolnak, de amikor valamilyen ünnep közeledik, jelentősen megnő a forgalom. A következő héten már húsvétot ünnepli a keresztény világ, amely bizony sok készülődéssel is jár a háziasszonyok számára. Sok-sok finom falattal igyekeznek ilyenkor a nők készülni, amihez sokat is kell vásárolni.

Immáron hivatalos, hogy Angliában – törvényi előírás szerint – húsvétvasárnap zárva tart a Tesco – írja a Bors. Ez 800 üzletet érint. Ezen a napon tehát az angolok már nem vásárolhatnak.