Ugye Bódis Kriszta az, aki a Csipke Józsika című, gyermekeknek szóló LMBTQ propagandával átitatott mesét írta. Azt is tudjuk, hogy a bevándorlás kapcsán mi Bódis Kriszta álláspontja, hiszen ő nem veszélyként értékeli, hanem egy lehetőségként és egy esélyként is értékeli ezt a kérdést, és őt találja Magyar Péter a nyilatkozatai szerint a legalkalmasabbnak arra, hogy majd oktatási miniszterként meghatározza azt, hogy a gyerekeinknek milyen irányba kell fejlődnie és milyen irányba terelgessük őket. Mi ezt maximálisan elutasítjuk, úgyhogy továbbra is kiállunk amellett, hogy ilyen embereknek nincsen helye a Fővárosi Szociális Közalapítvány élén, és ne adjunk egy ilyen embernek lehetőséget arra, hogy ő rendelkezzen a fővárosi pénzeknek az elosztásáról