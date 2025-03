Hihetetlen, mit rögzített Roland biztonsági kamerája! Egy szellem látható a felvételen, amely körbejárta a szobát, fel-alá lebegve a beltérben. Lehetséges, hogy a férfi egy paranormális élmény részese volt! Roland állítása szerint a felvételen látható fény körbe-körbe jár a szobában, lebeg a tárgyakon, és a szobában mozog több percen keresztül. A videón valóban látható, ahogy egyszerre több fényes alakzat tűnik fel, melyek mintha csak szabadon lebegnének a beltérben. A kommentelők közül sokan próbáltak magyarázatot találni a jelenségre. Ám a felvételekre nincs még egyértelmű magyarázat, ezért mindenki eldöntheti, mit is lát a képsorokon.

Különös fényjelenség, amely kedvére mozog össze-vissza, mint egy szellem (Fotó: Paranormális jelenségek / Facebook)

Javul Ferenc pápa állapota

Már több mint egy hónap telt el azóta, hogy a katolikus egyházfő kórházba került. Ferenc pápa már önállóan étkezik és szilárd ételeket fogyaszt – adta hírül a Vatikán. Hívei tudni vélik, mit kér Ferenc a legszívesebben, amikor orvosai éppen nem fogják diétára. Szerencsére az utóbbi hetekben már a gyógyulás útjára lépett Ferenc pápa, akinek a mindennapjai imádságokkal, pihenéssel, gyógyszeres terápiával, légzőszervi és motoros fizioterápiával, olvasással és természetesen rendszeres étkezésekkel telnek. A Szentatya kedvencei között van az empanada, a piemonti rizottó, a makaróni mozzarellával és a margherita pizza – szintén mozzarellával.

Ferenc pápa önállóan étkezik és szilárd ételeket fogyaszt (Fotó: AFP)

Ellopták egy nő házát

Ilyen nincs! Ellopták egy középkorú nő házát Hernádnémetin. Varga Károlyné Anikó a Metropolnak mesélte el megdöbbentő történetét. Anikó tehetetlennek érzi magát. A szegénysoron levő ingatlanja természetesen teljesen értéktelenné vált, hiszen már gyakorlatilag egy majdnem üresen álló építési telekről van szó, amit viszont időközben telehordtak szeméttel. A helyi önkormányzat ugyanakkor Anikótól követeli, hogy szállíttassa el a hulladékot.

Így néz most ki Anikó ingatlana (Olvasói fotó)

Melegebb, de esős idő várható

Tavaszból visszazuhanunk a télbe: megvan, meddig tart még a szibériai hideg! Az előrejelzések szerint nemcsak a fagytól kell tartanunk. Az időjárás továbbra sem viccel velünk. A hét elején visszatért Magyarországra a télies időjárás, mely napokon át tartó nehézségeket okozott számunkra. Éppen ezért most nemcsak az időjárás hatásairól, hanem arról is beszámoltunk, hogy mikor jön a tavasz 2025-ben. Az AccuWeather mostani előrejelzése szerint ettől a hétvégétől várhatóan az éjszakai és a nappali hőmérséklet már tavaszias lesz, de esőre számítanunk kell a jövő héten is.