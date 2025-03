Időjárás: még néhány napig biztosan szükség lesz az esernyőkre

Vasárnap reggelig többfelé, később ÉK-en alakul ki eső, zápor. Napközben kisüt a nap, de délután ismét lehetnek záporok. A déli szél erős marad. 15-20 fokos kellemes tavaszi hőmérséklet ígérkezik.

A következő napokban sajnos végig szükségünk lesz az esernyőre / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Hétfőn az erősen felhős, vagy borult égből sokfelé valószínű - akár kiadós - esőzés. Estétől DNy felől csökken a felhőzet. Erős lesz a légmozgás. 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedden változóan felhős időre van kilátás, akár hosszabb napos időszakokkal. Elszórtan fordul elő zápor. 14-19 fok várható.

Szerdán délelőtt erősen, délután változóan felhős lesz az ég. Főleg a nap első felében valószínű csapadék. 11-17 fok között alakul a hőmérséklet. Az északias szél megélénkül.

Kettős fronthatás terheli a szervezetünket

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke) - számolt be róla a Köpönyeg.hu.