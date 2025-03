„Derékba törheti a fiam zenei karrierjét” – Százezret adnak annak, aki megmondja, hol az eltűnt hegedű

Pillanatnyi figyelmetlenség – ennyi kellett ahhoz, hogy a vonaton maradjon egy értékes hegedű. F. Anita és 17 éves fia jelenleg szorult helyzetben van, ugyanis a fiatal március 19-én az egyik vonaton elhagyta a hangszerét, egy értékes hegedűt, melynek hiánya kettétörheti a srác zenei karrierjét.

Vonaton felejtették az értékes hegedűt Olvasói fotó

A fiam március 19-én, este fél kilenckor szállt fel Nyíregyházán a Tokaj IC-re az 586-os járatra, a 20-as kocsiba. Debrecenben szállt le, a vonat pedig tovább közlekedett Budapestre, a Nyugati pályaudvarra

– kezdte Anita.

A fiamnál volt egy nagyon értékes hegedű, amely világosbarna négyszögletes hasított bőr tokban, fekete fogantyúval volt ellátva. Volt néhány jelvény is rajta. A fiam az utazás előtt feltette a hangszert a csomagtartó részre felülre. Azonban leszálláskor, valószínűleg a fáradtság, kimerültség miatt ott felejtette.

100 ezer forintot kap az, aki megtalálta a hegedűt Olvasói fotó

A fiúnak másnap reggel tűnt fel, amikor gyakorolni akart, hogy eltűnt a hangszere. Ekkor jutott eszébe, hogy mi történt. Édesanyjával azonnal felrakták a hegedűről készült képeket az internetre, illetve jelezték a hatóságok felé, hogy elhagyták az értékes tárgyat.

Sok bántást kaptunk amiatt, hogyan felejthette a fiam a vonaton a hangszert…

– meséli az édesanya. „Viszont a legtöbben nem is tudják, hogy milyen terhelés alatt vannak a fiatalok. Ő most 11. osztályba jár, rengeteg helyen kell megfelelnie és helyt állnia. Nyilván nem dicséretes, hogy elhagyta, de nem direkt csinálta. Felnőtt emberek is hagynak el személyes tárgyakat. Elég nagy probléma ez nekünk amúgy is, nincs szükség arra, hogy bántsanak minket emiatt!”

– mondta a szülő.

A fiatal az eset óta nagyon rosszul érzi magát, bíznak benne, hogy visszakerül hozzá a hegedű.

Ha nem lesz meg a hegedű, az derékba törheti a fiam zenei karrierjét! Ha nem lesz meg, nem tud gyakorolni és a vizsgáira felkészülni. Felvettük a kapcsolatot a MÁV-val és rendőrséggel is. Én csak remélni merem, hogy a becsületes megtaláló megkeres minket és visszaszolgáltatja a hangszert. Neki felajánlunk 100 ezer forintot jutalom gyanánt!

– zárt szavait a bizakodó édesanya.