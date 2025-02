Valentin-napi ajándék érkezett az extől, komoly döntést fontolgat a nő

Ha nem tudsz valamit, vagy egy nehéz döntés meghozatala előtt tisztába szeretnél lenni minden lehetőséggel, mi sem egyszerűbb, mint felmenni a netre és megkérdezni a Google-t. De mi van, ha a világ legnagyobb enciklopédiája sem tud neked magánéleti tanácsokat adni? Akkor be kell vetni a nehézsúlyú pletyka- és magánélet-kibeszélő oldalt, a Redditet. Itt kért tanácsot egy felszarvazott nő, aki egy évvel ezelőtt vált el a hűtlen férjétől, ám a Valentin-nap közeledtével megjelent egy ajándékdoboz az ajtaja előtt – a férfitől.

A hűtlen ex-férj egy Valentin-napi ajándékot rendelt a volt párja házához (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

A nő a bejegyzésében elárulta, hogy jelenleg a korábbi közös otthonukban lakik, ahova az exe már egy éve be sem tette a lábát és azóta nem is igazán tartják a kapcsolatot egymással. A férfi leveleit azonban gyakran még a régi címükre kézbesítik, és csak nemrég tudta elszállítani az utolsó ott maradt holmiját is. Ezért először fel sem tűnt a nőnek, amikor egy ismeretlen dobozra bukkant az ajtaja előtt.

Tegnap kaptam egy csomagot, és gondolkozás nélkül kinyitottam, mert azt hittem, hogy az egyik rendelésem az Amazonról. Nos, egy ékszerdoboz volt benne, két meglehetősen olcsó, bizsu nyaklánccal, amelyeket nem én rendeltem. Még egyszer megnéztem a szállítási címet, és kiderült, hogy a férjem rendelte ajándéknak őket Valentin-napra. Ezt egyértelműen az új párjának vásárolhatta, az viszont elég érdekes, hogy ezt a címet adta meg, és nem az újat, pedig a házasságunk alatt még sosem rendelt ettől a cégtől, vagyis frissen adta le nekik a szállítási címet. Most dilemmában vagyok, hogy mit kezdjek az ékszerekkel. Lehet, hogy csak azért küldte őket, hogy idegesítsen? Vagy lehet, hogy csak véletlenül rendelte ide őket?

– tette fel a kérdéseit a nő a Reddit felhasználóknak.

A kommentelők nagy része furcsamód úgy gondolja, hogy nem tévedésből adta meg a férfi szállítási címnek a nő címét, hanem direkt: így akarja a nőt Valentin-napon bizonytalanná tenni. Szerintük az a legjobb döntés, ha kidobja a kukába a bizsukat, és nem foglalkozik a dologgal, mert már így is azt tette, amit szerintük a férfi akar: túlgondolta a helyzetet, és zavarba jött.