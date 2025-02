Most jött: 24 éves korában elhunyt a Netflix sztárja

Tragikus hírt közölt a New Agency ügynökség: mindössze 24 éves korában, eddig ismeretlen körülmények között elhunyt a Netflix sztárja, Kim Sae-ron. A fiatal dél-koreai színésznő holttestére egy barátja talált rá Seonsgsu-gongban, Szöulban. A tehetség a hírnevét a 2009-es Brand New Life (Egy teljesen új élet) című filmnek köszönhette, amit Ouine Lecomte rendezett is írt.

A film több díjt is nyert, aminek köszönhetően Kim lett a valaha volt legfiatalabb színésznő, akit meghívtak a Cannes-i Filmfesztiválra. Halálhíre megrázta rajongóit, akik a közösségi médiában róják le tiszteletüket, amíg a helyi rendőrség nyomoz a fiatal nő tragédiája miatt, írja az UNILAD.