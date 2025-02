Így tapsolt Magyar Péter az Orbán-kormánynak -Ütős videó!

A Fidesz nem viccel, felvette a kesztyűt, méghozzá nem is akárhogyan! Rendhagyó videóban mutatják be, hogy az ellenzék kijelölt vezetője

valójában nem az, akinek látszik.

A másfél perces videó, - ami a Fidesz Facebook-oldalára került ki- feketén-fehéren mutatja be az igazságot Magyar Péterről. A felvételeken jól látszik, hogyan tapsolt a Tisza Párt vezetője évekig az első sorból Orbán Viktornak.

Nem csoda, hiszen Magyar öt éven keresztül összesen 250 millió forint fizetést vett fel a magyar államtól. A Diákhitel Központ vezérigazgatója és igazgatósági tagja is volt. A két pozícióból nagyjából 4 millió forintot keresett, ezt korábban nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatában is szerepel. A baloldal kijelölt vezetőjének azonban ez a mesés fizetés sem volt elég.

Tagja volt még többek között a Magyar Közút és a Volánbusz igazgatóságának, ahogyan felügyelőbizottsági tag is volt az MBH Bankban, de a Hodler Alapkezelőnél és a Hiventures Zrt.-nél is jól fizető pozíciókban volt. A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy volt olyan időszak, amikor Magyar Péter havi 6 millió forintot keresett 5 munkahelyről. Ennek a mesés életnek lett vége akkor, amikor Magyar Pétert kirúgták állásaiból. A Tisza vezére pedig hirtelen az addig imádott rendszer legfőbb kritikusa lett. Hogy miért? A nyilvánosságra hozott videó szerint ez egyértelmű: a pénzért.

Addig, amíg Magyar az államtól kapta a fizetését nem csak látványos tapsolással az első sorból, de számos interjúban is dicsérte a kormányt.

Ma is dicsér, de már másokat. A videó is bizonyítja, hogy Magyar Péter most Brüsszelből kapja a pénzt, ezért számára Brüsszel az első. Ezt igazolják nyilatkozatai és Manfred Weberrel való együttműködése is. Brüsszel Péter – a megjelent videó szerint – a pénzért

cserébe elárulta a családját, elárulta a barátait, elárulta a közösségét és ha kell, a hazáját is elárulná.