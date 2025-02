Dömötör Csaba: „Kilóra megvehették a civilek véleményét!”

Voltak olyan szerződések, amelyek szerint a »civileknek« tömegtüntetéseket kellett szervezniük, tömeges levélküldéseket kellett indítaniuk, nyomás alá kellett helyezniük a döntéshozókat a szavazások előtt. Ismerős Magyarországról is, nem? Itt is a mindennapok része. Nézzük például a Magyar Helsinki Bizottságot. Ők a pénzük nagy részét a tengerentúlról kapják, ki nem találnátok, melyik spekulánstól. De pénzeli őket az Európai Bizottság is. Csak a 2023-as beszámolójuk szerint 8 különböző programon keresztül finanszírozzák őket. S hogy mit is csinálnak cserébe? Például migránsokat védve perlik a magyar államot Strasbourgban. Büszkélkednek is azzal, hogy már 21 alkalommal elérték, hogy elmarasztaljanak minket. Nem mellékesen 80 milliárdos gigabüntetést sóztak Magyarországra