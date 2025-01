Összesen már több mint 3,5 milliárd forint a tét az Ötöslottón és Jokeren

A Joker játék nyerőszámainak kisorsolása minden szombaton, az Ötöslottó húzásával párhuzamosan történik. Ezen a héten a fődíj összege újból rekordot dönt. Ha valaki mind a hat számot hibátlanul eltalálja, akkor 440 millió forint üti a markát. Ekkora összeg, a játék 32 éves története alatt még soha nem volt. A múlt szombati sorsoláson 5 játékos volt közel a telitalálathoz, de így sincs okuk bánkódni, hiszen mindannyian egy csapásra milliomossá váltak. Az elmúlt 8 heti halmozódási időszakban a leggyakrabban kihúzott nyerőszám a 9-es volt, amelyet a 7-es követett.

Azonban nemcsak a Joker, hanem az Ötöslottó főnyereménye is tovább duzzadt, ezen a héten 3,07 milliárd forint a tét. Ebben a halmozódási ciklusban a legnépszerűbb szám a 29-es volt, amelyet már háromszor is kihúztak a sorsológömbből. Érdekesség még az is, hogy az elmúlt 14 sorsolás alkalmával kihúzott számok között több volt a páratlan (42 darab), mint a páros (28 darab). Sőt, évek óta nem húztak ki annyi prímszámot, mint most. Ebben az halmozódási időszakban 21-szer fordult elő olyan szám, amely nem osztható önmagán és az 1-en kívül semmi mással.

A nyeremény halmozódására egyébként 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább. Ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyeremény a részvételi szabályzat alapján a többi nyertes között kerül felosztásra, de erre a játék 68 éves története során még egyszer sem volt példa.