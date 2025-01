„Nem hasonlít emberi járműre” – megrázó felvétel készült az űrlényekről

Az év vége sem telt el ijesztő ufóészlelések nélkül. Miközben a tavalyi évben New Jerseyben több száz kísértetiesen világító, ismeretlen objektumot is levideóztak és lefotóztak az ott lakók, egyre nagyobb erővel keresik az ufóhívők az idegeneket az égen. Most egy állammal arrébb, Kentuckyban, egy katonai bázis felett kaptak lencsevégre megmagyarázhatatlan égi jelenségeket.

Ufókat kaphattak lencsevégre egy katonai bázis felett Kentuckyban /Fotó: ktsdesign/Illusztráció

Egy fiatalember a családjánál töltötte az ünnepeket, ahol a veterán apukájával élték át a megmagyarázhatatlan pillanatokat, ami során több ismeretlen, narancssárga, furcsán mozgó tárgyat vettek észre az égen – számolt be róla a Mirror.

Apám, aki 30 évig szolgált a hadseregben, és tapasztalt szakértője a repülőknek, értetlenül állt a látvány előtt. Azt mondta nekem, hogy nem tudja megmagyarázni, hogy mit látott, ez nem hasonlít semmilyen emberi járműre, amikkel korábban találkozott

– kezdte beszámolóját a videó feltöltője.

Éjfél után nem sokkal apám kint nézte a tűzijátékot, amikor észrevett egy élénk narancssárga fényt, ami viszonylag alacsonyan repült, és egyenletes sebességgel haladt északnyugat felől. Ott a Fort Campbell és a katonai repülőtér található.

A fiatalember és az édesapja kezdetben azt gondolták, hogy egy drón lehet a repülő objektum, de amikor közelebb ért, észrevették, hogy nincsen rajta kiegészítő lámpa, ami a drónokon alapfelszereltség. Végül a bizonytalanságuk miatt levideózták a repülő tárgyat és feltöltötték a Redditre, hogy az internetezők segítségét kérjék az ügy megoldásában. Az ufófelvételt itt tudjátok megtekinteni: