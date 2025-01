Minél hamarabb el kell kezdenünk a felkészülést – sokkoló bejelentést tettek az űrkutatás tudósai

Amióta világ a világ, az ember tudni szeretné, hogy mi rejtőzik odafenn, a csillagokon túl. Az évezredek során számos elképzelés született arról, hogy vajon mik is ragyognak az éjszakai égbolt sötétjén, mostanra azonban már igen sokat tudunk az univerzumról, de még mindig nem eleget. Svájci csillagászok azonban most szenzációs felfedezést tettek.

Egy viszonylag közeli exobolygó, a HD 20794 d a mi naprendszerünkhöz meglehetősen közel helyezkedik el, pozíciója alapján pedig nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy élet is van rajta – írja a The Sun. A csillagászok tehát most sürgetik, hogy a tudományág készüljön fel és folytassanak további kutatásokat.