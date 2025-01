Mesteri összefoglaló: így segíti a kormány a fiatalokat 2025-ben

„Adómentesség, lakhatási támogatás, munkáshitel, béremelés. Az szja-mentesség miatt 2025-ben egy átlagfizetéssel számolva havi közel 100 ezer forinttal magasabb nettó fizetést vihetnek haza a fiatalok” – olvasható a Magyarország kormánya Facebook-oldalán. Jöjjenek a részletek!

Varga-Bajusz Veronika két percben összefoglalta a fiataloknak szánt 2025-ös támogatsáokat

Fotó: Máthé Zoltán

Több millió forintos kormányzati támogatást élvezhetnek a fiatalok az idei évben is. 2025-ben adómentesség, lakhatási támogatás, munkáshitel, béremelés, ösztöndíjak és KRESZ-tanfolyam is segíti őket

– közölte friss videóban Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. Majd így folytatta:

„A januári minimálbér-emelés sok pályakezdő fiatalt is érint. A minimálbér összege 290 800 forintra nőtt. Szintén újdonság, hogy a fiatal munkavállalók lakhatási támogatást kaphatnak. A munkáltatók 150 ezer forintos lakhatási támogatást adhatnak 25 év alatti dolgozóik részére albérletre vagy akár lakáshitel-törlesztésre. Emellett több más, a lakhatást, lakásvásárlást segítő intézkedés is életbe lép. Számos ösztöndíj segíti a diákokat, a szakképzésben tanulókat is. A megújult szakképzési rendszerben ösztöndíjat akár 60 ezer, pályakezdési juttatást pedig akár 300 ezer forint értékben, míg a duális képzések esetében akár 160 ezer forint havi munkabért biztosítunk.”

A támogatások sorának azonban itt még nincs vége.

„A 2024–2025-ös tanévtől elérhetővé vált a jogosítványszerzéshez szükséges elméleti oktatás az iskolákban. Eddig az elmúlt években már több mint kétezer fiatal jogosítványhoz jutását segítettük. Ha egy fiatal pedig a családalapítás mellett dönt, ott pedig már támogatások sokasága segíti a fiatal házasok adókedvezményétől kezdve a családi adókedvezményen át az otthonteremtési támogatásokig. Összességében ezek az intézkedések akár több millió forintos támogatást is jelentenek a fiataloknak a tanuláshoz, lakhatáshoz, pályakezdéshez. Olyan támogatások ezek, mely talán egyetlen korábbi generációnak sem adattak meg. Célunk, hogy minden fiatal megtalálja itthon a számítását, hiszen a fiatalok sikere a nemzet sikere”

– jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára.

